Световен футбол Мейджър Лийг Сокър се завръща в родния ефир с нов отбор и българско участие 27 февруари 2018 | 15:44 - Обновена



Програмата на Евроспорт за първия кръг включва мачовете Сиатъл – ФК Лос Анджелис в неделя срещу понеделник от 00:15 ч. (в 23:45 ч. започва магазинно предаване преди сезона в МЛС) и Канзас Сити – Ню Йорк Сити от 02:45 ч.







АНТОН НЕДЯЛКОВ ЩЕ ИГРАЕ С ЕКИПА НА ФК ДАЛАС



С нетърпение очакваме представянето на българския ляв краен защитник Антон Недялков, който стана част от амбициозния проект на ФК Далас. Зрителите на българската версия на Евроспорт ще могат да наблюдават евентуалния му дебют на 18.03.2018 от 23:00 ч. в мача срещу Сиатъл.



КОГА СТАРТИРА НАДПРЕРАТАТА И КОГА ПРИКЛЮЧВА



Редовният сезон започва в събота, 3 март и ще продължи 8 месеца, в които всеки отбор ще изиграе 34 мача (17 като домакин и 17 като гост). Сезонът приключва на 28 октомври, а след това идва време за плейофите. Финалът, който ще определи шампиона за 2018 година, е на 8 декември.



ОЩЕ ЕДИН ОТБОР ОТ „ГРАДА НА АНГЕЛИТЕ“ Е В ИГРАТА



За да се остане по-назад от НБА и НФЛ, и МЛС вече ще има втори отбор от Лос Анджелис, освен ЛА Галакси. Става въпрос за ФК Лос Анджелис, който става най-новият член на Западната конференция и ще играе домакинствата си на „Banc of California Stadium“, в сърцето на града. Треньор на отбора ще е бившият селекционер на САЩ Боб Брадли. Собствениците са си поставили амбициозна задача – да накарат публиката, да възприема тима като „отбора от сърцето на града“.

#MLSisBack



КОИ СА ФАВОРИТИТЕ ЗА ТИТЛАТА?



След спечеления финал на МЛС срещу Сиатъл през 2017, няма съмнение, че Торонто остава абсолютният фаворит за титлата и през този. С добре балансиран състав, който включва звезди като Себастиан Джовинко, Жози Алтидор, Майкъл Брадли и новото попълнение Грегори ван дер Вил, канадският тим изглежда готов за защита на титлата си. Очакваме Сиатъл да имат също прекрасен сезон, но не отписвайте ЛА Галакси, особено, ако слуховете за привличането на Златан Ибрахимович се превърнат в официална новина.



КОЙ ЩЕ Е ИГРАЧ НА СЕЗОНА?



Миналия сезон наградата на името на легендата Лендън Донован взе Диего Валери от Портланд Тимбърс. Наградата е напълно заслужена, тъй като той се превърна в едва втория играч в историята на МЛС с повече от 20 гола и 10 асистенции в рамките на един редовен сезон. Кои могат да бъдат основните конкуренти на Валери? Мигел Алмирон от Атланта бе голяма сила през 2017. Парагвайският полузащитник записа 14 асистенции и 9 гола през сезона, а е само на 23 години. Разбира се, нормално е да заложим най-много на Себастиян Джовинко. „Атомната мравка“ завърши 2017 година с 16 гола и 6 асистенции, като една от тях бе записана на финала за МЛС.



ВАЖНИ ДАТИ



Начало на редовния сезон – 3 март

Дебют у дома на новия тим ФК Лос Анджелес – 29 април

Мач на звездите на МЛС- 1 август

Край на редовния сезон – 28 октомври

Начало на плейофите - 31 октомври

1