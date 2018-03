Адриан Андреев се присъедини към водеща мениджърска компания

Адриан Андреев се присъедини към една от водещите мениджърски компании в света на спорта - IMG. Това разкриха от самата компания, която работи с над 100 водещи тенисисти от АТР и WTA.

IMG signs top junior @AdrianAndreev01, winner of the 2017 Eddie Herr title. 1st player born in 2001 to play main draw ATP match. Welcome to the @IMG team, Adrian! #IMG #IMGA pic.twitter.com/5atbHN7WiV