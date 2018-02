Ботас поведе във втория ден от теста в Барселона

В необичайнo хладната сутрин на пистата "Каталуния" в Испания отборите и пилоти започнаха втория ден от предсезонните тестове. Преди обедната почивка с най-добро време финишира пилотът на Мерцедес Валтери Ботас. Финландецът, който трудно може да се изплаши от студ, поведе пред Стофъл Вандоорн с Макларън и всички останали с гуми софт.

Сребърната стрeла подобри постижението на новия оранжев Макалрън с 0.055 секунди и записа най-много обиколки от всички - общо 43. Себастиан Фетел направи 30 с Ферари и завърши трети в класирането, екипиран с гуми медиум, а четвърти остана Карлос Сайнц с Рено.

Новобранците Сергей Сироткин и Шарл Леклер също направиха над 30 обиколки за Уилямс и Заубер, докато Кевин Магнусен с Хаас и Макс Верстапен с Ред Бул прекараха по-голямата част от времето в гаражите си. Верстапен дори не успя да запише време заради технически проблем.

