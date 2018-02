Световен футбол Юсейн Болт ще играе за бивш отбор на Христо Стоичков 27 февруари 2018 | 09:36 - Обновена 0 0 0 0 1



31-годишният световен рекордьор на 100 и 200 метра отдавна има мераци да се пробва на футболния терен. През годините той многократно се е предлагал на любимите си Манчестър Юнайтед и Борусия (Дортмунд), като дори изкара проби в германския футболен клуб, с който имат общ спонсор в лицето на концерна за спортна екипировка “Пума”.



I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT pic.twitter.com/iFTlWxfy7x — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018

През януари Юсейн Болт се включи и в една от тренировките на Мамелъди и ръководството на отбора очевидно е останало впечатлено от качествата му.



“Футболът никога няма да бъде същият”, написаха от клуба в “Туитър”, публикувайки снимка на Юсейн Болт.



Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) February 26, 2018 Стана ясен футболният отбор, с който голямата звезда на леката атлетика Юсейн Болт е подписал договор. Оказа се, че това е бившият клуб на Христо Стоичков Мамелъди Съндаунс. Южноафриканците потвърдиха, (че днес ямайският спринтьор ще бъде официално представен.31-годишният световен рекордьор на 100 и 200 метра отдавна има мераци да се пробва на футболния терен. През годините той многократно се е предлагал на любимите си Манчестър Юнайтед и Борусия (Дортмунд), като дори изкара проби в германския футболен клуб, с който имат общ спонсор в лицето на концерна за спортна екипировка “Пума”.През януари Юсейн Болт се включи и в една от тренировките на Мамелъди и ръководството на отбора очевидно е останало впечатлено от качествата му.“Футболът никога няма да бъде същият”, написаха от клуба в “Туитър”, публикувайки снимка на Юсейн Болт. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2349 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1