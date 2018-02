Обнадеждаващ старт на тестовете за Торо Росо

Новакът във Ф1 Брендън Хартли направи цели 93 обиколки в първия ден от тестовете и остана само на няколко стотни зад световния шампион Люис Хамилтън. Новозеландецът похвали болида на Торо Росо, който тази година за първи път е задвижван от двигател Хонда.

"Чудесно се кара с този двигател – един от най-добрите, които съм управлявал във Формула 1. Нямам никакви оплаквания" заяви Хартли. Той все пак добави, че разбира се има още потенциал, който трябва да бъде отключен.

За сравнение, миналата година в първия ден от тестовете Фернандо Алонсо направи само 29 обиколки в първия ден с двигателя на Хонда, който тогава беше под капака на Макларън. След това имаше дълго ходене по мъките, но сега нещата изглеждат много по-обнадеждаващи за Торо Росо.

A very busy day for us, we completed 93 laps on the opening day of pre-season testing



