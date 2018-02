Лошото време не дава реална представа за болида

Да бъдеш на първо място по брой и бързина на обиколките в ден първи по начало е страхотна новина, но Даниел Рикардо не остана напълно доволен. Пилотът на Ред Бул заяви, че лошите условия са попречили на отбора да научи повече за колата.

Пистата "Каталуния" посрещна десетте отбора със студено време и температури от максимум 14 градуса. Следобедната сесия премина при още по-лоши условия и дъжд. Рикардо остана недостижим през целия ден като скорост и като направени обиколки.

"Добре беше" призна Даниел. "За представянето – чудесно е да си на върха, но все пак е само ден първи. Надеждност – май не сме правили никога над 100 обиколки в ден 1. Поне откакто аз съм в отбора. Имахме и дълги стинтове – по 35 обиколки".

"Но с тези температури е трудно да се каже дали наистина сме толкова бързи. Позитивни новини, но истината е, че никога няма да се състезаваме при подобни условия".

It got dark n cold at the end but decent first day of 2018. Plenty of laps and good speed. Get it girl pic.twitter.com/9GigL9e1f4