Григор Димитров направи куп грешки и изхвърча още в първи кръг в Дубай

BREAKING: Top #Arab tennis player and Tunisian wildcard Malek Jaziri (@jaziri_malek) shocks top seed Grigor Dimitrov in #Dubai (@DubaiTennisCham) || More to follow... pic.twitter.com/044vfDuKSU — Arab News (@Arab_News) February 27, 2018

Срещу Жазири хасковлията поддържаше едва 58% първи сервис и бе неубедителен и при второто си подаване - 46% успеваемост, плюс цели 12 двойни грешки, които в същото време се получаваха в неподходящи моменти от мача. Във втория сет основно ритъмът на Димитров се загуби, той бъркаше повече непредизвикано, а съперникът му остана все така рискуващ и агресивен, често целейки линиите.

¡Sorpresa en #Dubai! Malek Jaziri derrotó a Grigor Dimitrov por 4-6, 7-5 y 6-4 para lograr la mejor victoria de su carrera. Enfrentará en la segunda ronda a Robin Haase. pic.twitter.com/R1u9NhDDrn — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) February 27, 2018

Григор кашляше в дадени моменти от срещата, с което подсказа, че не е съвсем излекуван, но въпреки това имаше шансове за пробив в третия сет, от които обаче не можа да се възползва. Нетипичните му грешки пък повдигаха самочувствието и увереността на тунизиеца, който постигна най-голямата победа в кариерата си - над световен номер 4.

Grigor dimitrov beaten 6-4 5-7 4-6 by malek jaziri in the 1st round of the Dubai duty free #dimitrov #defeated #round1 #DDFTennis ( Tom Dulat) pic.twitter.com/gaj1uuiVcY — Phil (@tennis_phil) February 27, 2018

Димитров имаше възможност да се изкачи на трето място с достигане на финал в Дубай, а сега може да бъде изместен от позицията си, ако Александър Зверев стигне финал в Акапулко. За втора поредна година в Дубай поставеният под номер 1 отпада рано, след като през 2017-а Роджър Федерер загуби изненадващо от Евгени Донской във втори кръг.

.@GrigorDimitrov on the Dubai zipline > Rose on the Titanic. Don't @ us. pic.twitter.com/TINg4QVh8U — Mouratoglou Academy (@MouratoglouAcad) February 27, 2018

Във втория кръг на надпреварата Малек Жазири ще играе срещу холандеца Робин Хаазе.



ПЪРВИ СЕТ



Григор направи двойна грешка, а преди това единственият му вкаран първи сервис бе отсъден в аут, въпреки че ястребовото око определи топката за "добра", но без хасковлията да обжалва. Геймът премина през дюс, като все пак с два форхенда и един ас подаването бе спечелено от българина.

The top-seed takes the court at @DDFTennis!@GrigorDimitrov vs Malek Jaziri



Live on Tennis Channel and on our new app https://t.co/tPoe44TDv0 pic.twitter.com/XdkIe9FYyO — Tennis Channel (@TennisChannel) February 27, 2018

Димитров по отличен начин пласираше средно дългите си ретури и не позволяваше на опонента си да води разиграванията, сменяйки рязко темпото в удобен за себе си момент. Този стратегически подход, в комбинация с класно изпълнени отигравания, му осигуриха три брейк-бола. За негово съжаление обаче, той не можа да се възползва от тях, като в крайна сметка Жазири започна да вкарва първия си сервис и успя да спаси подаването си.



Димитров загуби само една точка във втория си сервис-гейм, като единственият случай, в който вкара първи сервис, записа ас. Статистиката точно преди този момент показваше, че хасковлията удря топката с 20 км/ч по-бързо от съперника си от основната линия. Жазири обаче демонстрира също нелош арсенал от решения в моментите, в които не можеше да разчита на свой сервис и направи два уинъра по пътя към изравняването - 2:2. Хасковлията отговори със светкавичен гейм на нула - 3:2, но първият му сервис продължаваше да бъде едва 35% (43% за ветерана от Тунис).



Жазири продължаваше да е агресивен от втори сервис и особено рисков с форхендите от основната линия, като именно с такава тактика продължи да се "закача" в резултата, целейки неизменно линиите - 3:3. Димитров повиши успеваемостта си на първото подаване, а и направи първата си истински красива комбинация с форхенд по обратния диагонал и драйв-воле в близост до мрежата - 4:3. Жазири спази тенденцията без вкаран първи сервис, но с успешно второ подаване, да поддържа паритета при 4:4.

New tournament, same @GrigorDimitrov



No.1 seed making himself at home in Dubai #DDFTennis pic.twitter.com/2I73mSYgLx — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2018

Хасковлията повиши процента си на първо подаване на 52, направи петия и шестия си ас, добави втората и третата си двойна грешка при 40-0 и 40-15, а голям късмет при ретура на Жазири го превърна в уинър и геймът изненадващо влезе в дюс. В крайна сметка без почти да играе с топката тунизиецът се озова в добра позиция, но Димитров завърши убедително и отново поведе с 5:4. Средната продължителност на разиграванията до този момент в мача бе само 3 удара.



Първата двойна грешка на Жазири предостави двоен шанс за пробив на хасковлията в решителен момент, а втората му направо приключи сета - 6:4 за 36 минути игра.



ВТОРИ СЕТ

How Cute @GrigorDimitrov



Dimitrov 6-4, 2-1 Jaziri #Dubai @DDFTennis pic.twitter.com/OZPaLuplEx — t Dimitrov (@Dat_Grigor) February 27, 2018

Първият сервис-гейм мина през дюс, но със седмия и осмия си ас Григор го приключи. Тунизиецът обаче отговори с гейм на нула, в който записа отлични уинъри. Димитров проведе значително по-добре следващото си подаване и продължи да ниже асове плюс уинъри. Българинът бе по-солиден на първи сервис в сравнение с предишния сет и поддържаше статистиката си около 65%, но Жазири бе още по-безмилостен от начален удар с 89%, което му помагаше значително - 2:2. Все пак, Григор също поддържаше високо темпо и спечели лесно третия си сервис-гейм за 3:2.



Седмата непредизвикана грешка в сета на Жазири доведе до 15-30, но българинът избърза в последвало дълго разиграване и прати топката в аут. При 40-30 обаче още с ретура Димитров постави под напрежение съперника си и със следващия си форхенд го принуди да прати топката в мрежата за дюс. Жазири не изневери на рисковия си стил и атакува успешно мрежата два поредни пъти, успявайки да измъкне гейма - 3:3.



Григор загуби три точки в следващия сегмент, когато прати два бекхенда в мрежата при по-продължителни от обикновеното разиграваня, плюс един форхенд в аут при смяна на посоката и недостатъчно добро разположение на краката в подготовката за удара. Хасковлията направи втората си двойна грешка в гейма за втория дюс и отново не можеше да разчита на първи сервис. Третата двойна грешка пак доведе до равенство 40-40, а тунизиецът с "чип-енд-чардж" се поздрави с първия си шанс за пробив. Първото подаване на Григор проработи точно когато трябва и съвсем бързо затвори проблематичния гейм.

Amazing to witness Tunisian #MalekJaziri convincingly defeat world no. 3 #GrigorDimitrov in the @DDFTennis 1st round. Respect to both players. I bloody love Grigor but had to back the heavy underdog. pic.twitter.com/Por95xQuhc — Jason Reyes (@jas0nreyes) February 27, 2018

Жазири, напълно контрастно, изравни 4:4 със светкавичен сервис-гейм на нула. Димитров пък направи седма и осма двойна грешка, с които подари на тунизиеца два брейк-бола, но отново българинът му отвърна с класни изпълнения - убедителни два първи сервиса за 40-40, комбинирани с уинъри, и ас за предимство, само че деветата двойна грешка доведе до втори дюс. И отново в решителните мигове първото подаване бе от висока класа, като вече ас номер 11 бе достатъчен за 5:4.



Тунизиецът отново бързо изравни резултата, докато два форхенда в аут на Димитров за трети пореден път вкараха в дюс негов сервис-гейм. Началният удар неимоверно функционираше в най-важните минути, но грешките не спираха и Жазири пак с успешен апроуч стигна до точка за пробив. Григор го отрази с отличен сервис, но нов уинър-ретур (седми) на втори сервис му осигури нов брейк-бол. Неочаквана грешка на мрежата на хасковлията доведе до най-лошото - допускане на пробив в неприятен момент за 5:6.

Jaziri Malek beats Grigor Dimitrov 4-6, 7-5, 6-4 #DDFTennis pic.twitter.com/XrtgnRRAqO — Gulf News (@gulf_news) February 27, 2018

Димитров стигна до точка за пробив при 30-40 след 17 разменени удара, в които хасковлията използваше основно плосък бекхенд. Той обаче не можа да се възползва от нея, а след това прати бекхенд в мрежата и предаде сета - 5:7 за 55 минути игра.



ТРЕТИ СЕТ



С изключение на двойната грешка в началото, всичко в първия сервис-гейм на Григор се разви отлично и той бързо поведе с 1:0. Жазири продължи тенденцията да ниже уинъри и да печели подаванията си на нула - 1:1. Димитров също обаче поддържаше висок процент на първо подаване и се справяше безпроблемно от начален удар - 2:1. Тунизиецът наниза два поредни аса и загуби точка само заради двойна грешка - 2:2, а в комбинация с това направи и уинър.



Два печеливши ретура на Жазири му заслужиха влизане в дюс, но Григор не допусна изненада със солидни първи начални удари в напрегнатите моменти, само че отново не бе постоянен в подаването си и допусна 11-а двойна. Все пак, резултатът бе в негова полза, а добро впечатление направи успешната употреба на бекхенд с топспин - 3:2.



Страхотен ретур-уинър доведе до двоен шанс за пробив на Григор, който преди това отново бе използвал отлично агресивния бекхенд, а и направи за първи път в мача успешен минаващ удар срещу излезлия на мрежата противник. Жазири обаче бе непоклатим от своя сервис и не позволи на Димитров да се възползва от брейк-бола. За съжаление, точно когато Димитров бе изградил страхотна атака от основната линия, мрежата се намеси и даде предимство на Жазири. Геймът продължи след нова добра изява на Григор, а мрежата пак наклони везните в полза на тунизиеца, когато вместо да има двойна грешка, топката отскочи и падна на сервис-линията. В крайна сметка Димитров не можа да пробие - 3:3.



12-ата двойна грешка осигури на Жазири троен брейк-бол, а нов форхенд в аут на хасковлията вече направи положението му в мача критично - 3:4. Tунизиецът затвърди след нов форхенд в аут в средата на корта за Димитров - 3:5. Димитров, видимо по-изнервен, направи втората си непредизвикана грешка в гейма, за да поднесе мачбол на съперника, но после с добре изградена атака към мрежата стигна до равенство 40-40. Стигна се до втори мачбол, но българинът ги отрази с два невърнати сервиса - 4:5.



