Динамо (Казан) - Марица пряко по LAOLA1.tv

Последният мач на Марица (Пловдив) в Шампионската лига за този сезон – като гости на Динамо (Казан), ще бъде излъчен пряко по спортната онлайн телевизия LAOLA1.tv тук.

Двубоят е утре, 27 февруари, от 18:00 часа.

No great memories for #Maritza, but lots of great photos by internationally acclaimed sports photographer Nenad Negovanovic from the Champions League match at Vizurahttps://t.co/NRKaLLDZk2#CLVolleyW #volleyball @CEVolleyballCL @ossrb pic.twitter.com/bEaXoekupz