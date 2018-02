Испания Кристиано: Сбъднах всичките си мечти 26 февруари 2018 | 15:44 - Обновена 0 0 0 1 16



За “Златната топка”

Не съм си и мечтал, че ще спечеля пет “Златни топки”. Ако трябвашв сега да прекратя кариерата си, щях да съм много щастлив. Но още имам вяра и сили, за да се боря за наградата

Cristiano Ronaldo: "I could never have dreamed of winning the Ballon d'Or five times. But if my career was to end now, I would be very happy with how it all turned out. If I could win the Ballon d'Or again - twice, or three times... I would be absolutely delighted." pic.twitter.com/6rHUX3yG5v — RMadrid Edition (@RMadridEdition) February 26, 2018

Знаех, че съм специално дете. Бях на същата възраст като съотборниците ми, но усещах, че съм по-добър, защото правех неща, каквито те не постигаха. Но да спечелиш “Златната топка” е много трудно. Играх в Спортинг, в



За Мондиал 2018

Не сме фаворитите, трябва да сме честни. Има по-именити отбори: Бразилия, Испания, Германия, Аржентина,… Но във футбола всичко е възможно. Ще се опитаме да прескочим групите - това е главната ни цел. Трябва да вървим стъпка по стъпка



За мечтите

Имам ли неизпълнени мечти? Честно казано, не. Всичко, за което съм мечтал, съм го постигнал

#RMLiga

Golazo after golazo after golazo... feast your eyes on some of @Cristiano's finest LaLiga strikes! pic.twitter.com/BugQZXaSAK — Real Madrid C.F. (@realmadriden) February 25, 2018

За моделите на подражание

Винаги съм имал една цел, която беше да съм професионален футболист и да играя за националния отбор на Португалия. Винаги съм гледал да достигна висините на Руи Коща, Фернандо Коуто и Фиго



За хобитата

Вкъщи не гледаме футбол, голяма рядкост е. Само ако видя отбор, в който играе мой приятел, или някое дерби. Опитвам се да гледам други неща: филми, сериали, документални филми, концерти,… Харесва ми да пътувам, да отида някой уикенд до Париж, Лондон, Португалия…



Превод: КАЛОЯН АНТОНОВ

