Daimler инвестира 2 млрд. долара за производство в Китай

Daimler ще вложи 1.9 млрд. долара в разширяване на производството на марката си Mercedes-Benz с китайските си партньори BAIK според документация до регулаторните органи, подадена в Хонконг. Chairman of Chinese car maker Geely has accumulated a 9.7% stake in Germany's Daimler, an investment worth about $9 billion https://t.co/TyeNw8XIol — The Wall Street Journal (@WSJ) February 23, 2018 Daimler инвестира близо 2 млрд. долара в разширяване на производството си в Китай само два дни, след като бе съобщено, че китайският автомобилен гигант Geely става най-големият акционер на германския концерн.Daimler ще вложи 1.9 млрд. долара в разширяване на производството на марката си Mercedes-Benz с китайските си партньори BAIK според документация до регулаторните органи, подадена в Хонконг. В петък - 23 февруари бе съобщено, че през последните седмици Geely е купила около 9.7 процента от акциите на Daimler, утвърждавайки се бързо като най-големият акционер на компанията. Придобиването бе определено като най-голямата инвестиция във водещ автомобилостроител от китайска компания.

