Британски боксьор почина часове след мач

Scott Westgarth dead at 31: Boxer dies after being rushed to hospital following win https://t.co/7J1dc0qYjJ — MailOnline Sport (@MailSport) February 26, 2018

31-годишният Уестгарт е спечелил мача си с Дек Спелман, игран в Донкастър, но още по време на интервюто след края на боя се е почувствал зле и е бил откаран в болница "Роял Халамшър", където е починал.



Към момента все още се изясняват детайлите около смъртта на Уестгарт. Super proud of @scottwestgarth!! pic.twitter.com/dC8SuQLJ8e — Lorna McKenna (@lorna_mckenna) February 24, 2018 Британският боксьор Скот Уестгарт е починал вследствие на травмите, които е получил по време на двубой за британската титла в тежка категория в събота, съобщи "Ройтерс".31-годишният Уестгарт е спечелил мача си с Дек Спелман, игран в Донкастър, но още по време на интервюто след края на боя се е почувствал зле и е бил откаран в болница "Роял Халамшър", където е починал.Към момента все още се изясняват детайлите около смъртта на Уестгарт.

