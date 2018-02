Европейски футбол Капитанът на Селтик приключи с Шотландия 26 февруари 2018 | 13:13 0 0 0 0 0 He’s so important to #CelticFC!



Describe Scott Brown’s performances this season in one word... o/ pic.twitter.com/xnogESuAQm — Celtic Football Club (@CelticFC) February 25, 2018



Той се отказа от националния тим заради проблеми с физическата си форма. Браун беше капитан и на Шотландия. Опитният полузащитник иска да се съсредоточи изцяло върху изявите си с екипа на шотландския шампион Селтик. "Насладих се на мачовете за националния отбор. Горд съм от тях, беше голяма чест да нося екипа на Шотландия. Пожелах успех на Алекс Маклийш и ще продължа да подкрепям момчетата в предстоящите мачове", каза още Скот Браун. Scott Brown runs Scottish Football. pic.twitter.com/3wrHDIHuF2 — Stand Up For Celtic (@StandForCeltic) February 25, 2018 Скот Браун се отказва от националния отбор на Шотландия. Капитанът на Селтик, който има 55 мача и 4 гола с екипа на "гайдарите", прави тази стъпка за втори път в кариерата си. Първоначално халфът прекрати участието си в шотландския национален тим през август 2016 година, но промени решението си два месеца по-късно. "Говорих с Алекс Маклийш през уикенда. Исках да кажа първо на него за моето решение", заяви 32-годишният Браун.Той се отказа от националния тим заради проблеми с физическата си форма. Браун беше капитан и на Шотландия. Опитният полузащитник иска да се съсредоточи изцяло върху изявите си с екипа на шотландския шампион Селтик. "Насладих се на мачовете за националния отбор. Горд съм от тях, беше голяма чест да нося екипа на Шотландия. Пожелах успех на Алекс Маклийш и ще продължа да подкрепям момчетата в предстоящите мачове", каза още Скот Браун.

