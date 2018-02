Торо Росо показаха на живо новия болид (снимки)

Торо Росо показаха официално болида си за 2018 – STR13, след като миналата седмица бяхме видели папарашки снимки от "филмовата сесия". В последствие имаше и дигитални графики, но днес в Барселона беше истинската премиера.

Италианският отбор започва своето ново партньорство с Хонда през този сезон, но това поне не се е отразило на цветовете на болида – те са почти непроменени в сравнение с миналата година.

@@@

Как ще се държи двигателят Хонда ще разберем още днес, когато в болида ще седне Брендън Хартли.

Here it is: the #STR13!



Profile https://t.co/v63mcceLsu pic.twitter.com/HKskG96l1K