Ето я новата Форс Индия (снимки)

След дълго очакване за смяна на името, Форс Индия ще остане Форс Индия – поне засега. Отборът разкри новия болид VJM11 само час преди началото на предсезонните тестове в Барселона.

Индийският отбор показа колата за 2018 последен от всички, а интересът към нея беше съпроводен и с очакване за смяна на името, но това не се случи. Няма промяна и в цветовете – VJM11 пак е розов, а основният спонсор продължава да е BWT.

Другите разлики са очаквани – няма я акулската перка, а ореолът е боядисан в розово. Днес болидът ще бъде подкаран първо от тест пилота Никита Мазепин, а в следващите дни ще бъдат наред титулярите Себастиан Окон и Серхио Перес.

The Pink Panthers are back @ForceIndiaF1 unveil the #VJM11 in Barcelona #Unleash2018 pic.twitter.com/6MeSDG2ZtJ