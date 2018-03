Супермодел роди дъщеря на 51-годишния Жинола (галерия)

Легендарният футболист на ПСЖ и Тотнъм Давид Жинола стана баща на 51 години, само две години след като получи инфаркт и се пребори със смъртта. Щастливият татко сам обяви новината в профила си в "Туитър".

I'm ecstatic, so very happy, just became father of a very beautiful little girl….

Je suis tellement heureux, je suis à nouveau Papa d’une très jolie petite fille...