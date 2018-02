Тенис Белгийка спечели титлата в Будапеща 25 февруари 2018 | 20:58 - Обновена 0 0 0 0 0



23-годишната белгийка, 80-а в световната ранглиста, доминираше в първия сет, който взе с пробиви в третия и в деветия гейм. По подобен начин се разви втората част, но в нея бившата номер 4 в света Цибулкова реализира брейкове в петия и в деветия гейм, за да изравни.



Третата част вървеше равностойно, но Уйтванк проби за 6:5, след което отрази възможност за връщане на пробива и успя да затвори мача с първия си мачбол, за да стигне до нова титла след дебютната си в Квебек през септември миналата година.

And the winner is: @AlisonVanU !!!!!! CONGRATS ALISON! @WTA #Budapest pic.twitter.com/UWwqURA9V3 — HUNtennis (@HUNgarianTENNIS) February 25, 2018 С успеха белгийката ще се завърне в топ 50 на световната ранглиста, като от утре ще бъде 50-та с 1089 точки. Цибулкова, която не успя да вземе девета титла в кариерата си, пък ще бъде на 30-о място с 1610 точки. Белгийка Алисън Ван Уйтванк триумфира на турнира на твърди кортове в зала в унгарската столица в Будапеща с награден фонд 250 хиляди долара. Ван Уйтванк победи на финала поставената под номер 1 Доминика Цибулкова (Словакия) с 6:3, 3:6, 7:5 след малко повече от два часа игра и спечели втора титла в кариерата си.

