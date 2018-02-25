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Фен на Марек е абсолютен двойник на Мистър Бийн (снимки)

Мъж от Дупница е абсолютен двойник на най-големия комик в киното Роуън Аткинсън. 31-годишният Мирослав Иванов е една от атракциите в града заради огромната си прилика с по-известният като Мистър Бийн актьор. Походката ...

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Булевард

Всичко е наред, щом Никол е при Гришо в Дубай (видео)

25 февруари 2018 | 20:23 - Обновена
Всичко е наред, щом Никол е при Гришо в Дубай (видео)
Приятелката на Григор Димитров Никол Шерцингер е при него в Дубай, предвид участието на световния номер 4 в тенис турнира от сериите АТР500 в емирството. Певицата публикува две свои клипчета в социалната мрежа Instagram Story, от които личи, че се стреми всячески да поддържа отличната си физическа форма.



На едното от тях Никол е в компанията на известната гримьорка Керълайн Станбъри.



Шерцингер впоследствие се снима и с бившия играч по американски футбол и настоящ фитнес инструктор Сам Уилямс, който е базиран именно в Дубай.

A post shared by SAM WILLIAMS (@sam_williams_pt) on Feb 25, 2018 at 1:50am PST


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Спортни новини		 Прочетена 42097

Добави коментар ›› Коментари (16)

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InternetPari
(Гост) 16
отговор
26 февруари 2018 | 12:21

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Язе
(Гост) 15
отговор
26 февруари 2018 | 08:52

Кое му е наред, само не разбрах? И какво ме интересурат някакви ромки и кауни? Рейтинг: 5 4

Тизе
(Гост)
26 февруари 2018 | 18:41

Е,както не те интересуват,какво правиш тук,Тапет?Прост си,ама много,майка ти д..ба! Рейтинг: 0 1

ОРТОДОКСАЛЕН БУНАК
(Гост) 14
отговор
26 февруари 2018 | 08:37

СТИГА ПОЧИСТВАЛИ МЪ МОДЕРНЪТЕ...ТРЯБВА ДА ИМА СВОБОДА НА СЛОВОТО, ЧЕ КАКВА Е ТАЗИ ЦЕНЗУРА...МНОГОТОЧКОВ... КОЙ ЗНАЕ, КВА КЛОАКА И СПЪНАТ МАНГАСАР СИ МИ...КАТО, ГНУСНИТЕ САЖДИ И ГНУСНИЯ МАНГАЛ АЗИС... Рейтинг: 2 0

ОРТОДОКСАЛЕН БУНАК
(Гост) 13
отговор
26 февруари 2018 | 07:11

:) СТРАННО, КАК НЕ СА МУ ОТДАЛИ ПОЧИТ НА ГНУСНИТЕ САЖДИ И ГНУСЕН МАНГАЛ АЗИС НА ТОВА МЯСТО, ЧЕ ВСЕ ПАК ФИТНЕСА Е НЯКАКЪВ ВИД СПОРТ :) Рейтинг: 1 0

:)
(Гост) 12
отговор
26 февруари 2018 | 06:14

И как решихте,че е при Дришо,от снимките се вижда,че е при фитнес инструктора с който бяха заедно и на мача на звездите в НБА...като я знам какво е бабата едва ли само се разхождат заедно:) Рейтинг: 1 0

ОРТОДОКСАЛЕН БУНАК
(Гост)
26 февруари 2018 | 07:00

"Направо ги убивам". Така озаглави поста си във Фейсбук Азис, който демонстрира колко много тренира във фитнеса с няколко снимки. Видимо "Кралят на фолка" е направил доста добри мускули. Дали обаче това трябва да бъде показвано публично, или по-скоро не - ще прецените вие... Рейтинг: 1 0

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ОРТОДОКСАЛЕН БУНАК
(Гост)
26 февруари 2018 | 07:02

КАТО ЗНАЕШ, КАКВА Е БАБАТА !? ТО ТОГАВА И САМ ПРАЦЕНИ - ГНУСНИТЕ САЖДИ И МАНГАЛ АЗИС... Рейтинг: 1 0

ОРТОДОКСАЛЕН БУНАК
(Гост)
26 февруари 2018 | 07:12

АЗ, НЕ ЗНАМ :) Рейтинг: 0 0

...
(Гост) 11
отговор
26 февруари 2018 | 02:00

Кога ще спрете да ни занимавате с тази двойка американци? Тях да си ги обсъждат в САЩ, за България не са важни. Рейтинг: 6 3

ОРТОДОКСАЛЕН БУНАК
(Гост)
26 февруари 2018 | 05:46

"Направо ги убивам". Така озаглави поста си във Фейсбук Азис, който демонстрира колко много тренира във фитнеса с няколко снимки. Видимо "Кралят на фолка" е направил доста добри мускули. Дали обаче това трябва да бъде показвано публично, или по-скоро не - ще прецените вие... Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

ОРТОДОКСАЛЕН БУНАК
(Гост)
26 февруари 2018 | 05:47

ДОКОГА, ЩЕ НИ ЗАНИМАВАТ С ГНУСНИТЕ САЖДИ И МАНГАЛ АЗИС, ЧЕ ВЕЧЕ ГНУСНИЯ И МАЗЕН ЦИГАНИН ХОДИЛ ПОЧТИ БОС... Рейтинг: 0 0

отиде дубай на вятъра
(Гост) 10
отговор
26 февруари 2018 | 01:42

ТАЗИ ще го изцеди и той ще заспи на корта. Рейтинг: 5 0

ОРТОДОКСАЛЕН БУНАК
(Гост) 9
отговор
26 февруари 2018 | 00:35

гостче, КАКВИ ГИ ВЪРШАТ НА ТОВА МЯСТО И ДАЛИ СА ЧУВАЛИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТОВА ИЗМАМНИЧЕСКО САЙТЧЕ !!!!!!!!! Рейтинг: 0 0

1488
(Гост) 8
отговор
25 февруари 2018 | 23:55

До оня ден се разкарваше с няква чернилка, а сега пак при Гришо. Ама и той си е един балък. Рейтинг: 6 0 


							
						


					

					

					
					
						


						




          

            

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Силвана Чаушева: Важно е никога да не се отказваш
25 февруари 2018

Бившата нападателка на Марица (Пловдив) и националка на България   Силвана Чаушева, която в края на лятото премина в италианския Бусто  Арсицио говори пред Worldvolley.com.
Българката се успя бързо да се адаптира ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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