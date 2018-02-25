Всичко е наред, щом Никол е при Гришо в Дубай (видео)

|
|
›› Булевард
Фен на Марек е абсолютен двойник на Мистър Бийн (снимки)
Мъж от Дупница е абсолютен двойник на най-големия комик в киното Роуън Аткинсън. 31-годишният Мирослав Иванов е една от атракциите в града заради огромната си прилика с по-известният като Мистър Бийн актьор. Походката ...Виж още
|
Булевард
Приятелката на Григор Димитров Никол Шерцингер е при него в Дубай, предвид участието на световния номер 4 в тенис турнира от сериите АТР500 в емирството. Певицата публикува две свои клипчета в социалната мрежа Instagram Story, от които личи, че се стреми всячески да поддържа отличната си физическа форма.
На едното от тях Никол е в компанията на известната гримьорка Керълайн Станбъри.
Шерцингер впоследствие се снима и с бившия играч по американски футбол и настоящ фитнес инструктор Сам Уилямс, който е базиран именно в Дубай.
Още по темата
|
›› Видео
›› Булевард
›› БГ Футбол
|
Левски | Литекс | "А" Група | "Б" Групи | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Класиране
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 16
отговор
ПЕЧЕЛЕТ ЕТЕ ПО 399$ НА СЕДМИЦА. ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ Е ДА СЕ РЕ ГИСТРИРАТЕ. БЕЗ ДА ВЛАГАШ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (11 ТОП САЙТА). ЗА ПОВЕЧЕ ИНФО ТУК. -------------------------------------- P A R I N E O B U X - F R E E - B G Рейтинг: 0 1
(Гост) 15
отговор
Кое му е наред, само не разбрах? И какво ме интересурат някакви ромки и кауни? Рейтинг: 5 4
(Гост)
Е,както не те интересуват,какво правиш тук,Тапет?Прост си,ама много,майка ти д..ба! Рейтинг: 0 1
(Гост) 14
отговор
СТИГА ПОЧИСТВАЛИ МЪ МОДЕРНЪТЕ...ТРЯБВА ДА ИМА СВОБОДА НА СЛОВОТО, ЧЕ КАКВА Е ТАЗИ ЦЕНЗУРА...МНОГОТОЧКОВ... КОЙ ЗНАЕ, КВА КЛОАКА И СПЪНАТ МАНГАСАР СИ МИ...КАТО, ГНУСНИТЕ САЖДИ И ГНУСНИЯ МАНГАЛ АЗИС... Рейтинг: 2 0
(Гост) 13
отговор
:) СТРАННО, КАК НЕ СА МУ ОТДАЛИ ПОЧИТ НА ГНУСНИТЕ САЖДИ И ГНУСЕН МАНГАЛ АЗИС НА ТОВА МЯСТО, ЧЕ ВСЕ ПАК ФИТНЕСА Е НЯКАКЪВ ВИД СПОРТ :) Рейтинг: 1 0
(Гост) 12
отговор
И как решихте,че е при Дришо,от снимките се вижда,че е при фитнес инструктора с който бяха заедно и на мача на звездите в НБА...като я знам какво е бабата едва ли само се разхождат заедно:) Рейтинг: 1 0
(Гост)
"Направо ги убивам". Така озаглави поста си във Фейсбук Азис, който демонстрира колко много тренира във фитнеса с няколко снимки. Видимо "Кралят на фолка" е направил доста добри мускули. Дали обаче това трябва да бъде показвано публично, или по-скоро не - ще прецените вие... Рейтинг: 1 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
КАТО ЗНАЕШ, КАКВА Е БАБАТА !? ТО ТОГАВА И САМ ПРАЦЕНИ - ГНУСНИТЕ САЖДИ И МАНГАЛ АЗИС... Рейтинг: 1 0
(Гост)
АЗ, НЕ ЗНАМ :) Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
Кога ще спрете да ни занимавате с тази двойка американци? Тях да си ги обсъждат в САЩ, за България не са важни. Рейтинг: 6 3
(Гост)
"Направо ги убивам". Така озаглави поста си във Фейсбук Азис, който демонстрира колко много тренира във фитнеса с няколко снимки. Видимо "Кралят на фолка" е направил доста добри мускули. Дали обаче това трябва да бъде показвано публично, или по-скоро не - ще прецените вие... Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
ДОКОГА, ЩЕ НИ ЗАНИМАВАТ С ГНУСНИТЕ САЖДИ И МАНГАЛ АЗИС, ЧЕ ВЕЧЕ ГНУСНИЯ И МАЗЕН ЦИГАНИН ХОДИЛ ПОЧТИ БОС... Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
ТАЗИ ще го изцеди и той ще заспи на корта. Рейтинг: 5 0
(Гост) 9
отговор
гостче, КАКВИ ГИ ВЪРШАТ НА ТОВА МЯСТО И ДАЛИ СА ЧУВАЛИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТОВА ИЗМАМНИЧЕСКО САЙТЧЕ !!!!!!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
До оня ден се разкарваше с няква чернилка, а сега пак при Гришо. Ама и той си е един балък. Рейтинг: 6 0
Добави коментар