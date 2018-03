Тенис Жазири изобщо не се притеснява от Григор Димитров 25 февруари 2018 | 19:10 - Обновена 0 0 0 0 2

GRIGOR DIMITROV - Dubai 500 draw:



R1: Jaziri

R2: Haase / Lorenzi

QF: Kohlschreiber / Tsitsipas

SF: Gasquet / Bautista Agut

F: Pouille / Khachanov / Krajinovic



Actually a lot more difficult than people are making it out to be. Not a bad field! @DDFTennis — Rashmi :) sascha (@RashmiK01) February 25, 2018

“Не се притеснявам изобщо, защото съм свикнал да играя срещу водачите в схемата. Миналата година играх с Мъри, по-миналата с Джокович, играл съм предишни години с Федерер… Свикнал съм на мачове срещу играчи от топ 10 и просто се надявам да стане добър двубой. Винаги идвам в Дубай, защото това е най-добрият турнир от сериите АТР500 и винаги се наслаждавам на престоя си, удоволствие е да играя тенис тук”, коментира Жазири, който миналата година стигна върховото в кариерата си 47-мо място в световната ранглиста.

Grigor Dimitrov says he 'cannot underestimate' Pan Arab Games gold medal winner @jaziri_malek in Dubai tomorrow. More on the clash here:https://t.co/VghaRdMF32 — Arab News (@Arab_News) February 25, 2018

Мачовете му с Мъри и Федерер в Дубай в миналото подсказват, че е коварен противник за първия двубой на Димитров, защото българинът е още не напълно свеж от вируса в Ротердам. Жазири участва с “уайлд кард” в Дубай, а най-доброто му класиране в турнира е четвъртфинал през 2014-а, докато Григор никога не е печелил мач на дубайска земя, след като отпадна в 1 кръг при предишното си участие през 2011. 116-ият в световната ранглиста Малек Жазири изобщо не изглежда притеснен от факта, че получи най-тежкия възможен жребий на тенис турнира от сериите АТР500 в Дубай и ще играе с първия поставен в схемата Григор Димитров в първи кръг.“Не се притеснявам изобщо, защото съм свикнал да играя срещу водачите в схемата. Миналата година играх с Мъри, по-миналата с Джокович, играл съм предишни години с Федерер… Свикнал съм на мачове срещу играчи от топ 10 и просто се надявам да стане добър двубой. Винаги идвам в Дубай, защото това е най-добрият турнир от сериите АТР500 и винаги се наслаждавам на престоя си, удоволствие е да играя тенис тук”, коментира Жазири, който миналата година стигна върховото в кариерата си 47-мо място в световната ранглиста.Мачовете му с Мъри и Федерер в Дубай в миналото подсказват, че е коварен противник за първия двубой на Димитров, защото българинът е още не напълно свеж от вируса в Ротердам. Жазири участва с “уайлд кард” в Дубай, а най-доброто му класиране в турнира е четвъртфинал през 2014-а, докато Григор никога не е печелил мач на дубайска земя, след като отпадна в 1 кръг при предишното си участие през 2011.

Още по темата

0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 6614 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1