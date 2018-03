Силвана Чаушева: Важно е никога да не се отказваш

Бившата нападателка на Марица (Пловдив) и националка на България Силвана Чаушева, която в края на лятото премина в италианския Бусто Арсицио говори пред Worldvolley.com.

Българката се успя бързо да се адаптира в новия си тим и да бъде неизменна част от титулярния състав.

По време на световното по волейбол за жени до 23 години в Словения през 2017 година, беше тествана новата система за точкуване, при която се играе до четири спечелени гейма от седем възможни. Какви са твоите впечатления?

“Не ми допада особено, защото геймовете са къси и ако изоставаш на повече точки от съперника, времето не ти позволява да го догониш в резултата.”

Напусна Марица (Пловдив) това лято, малко преди тимът да получи промоция за ШЛ. Съжаляваш ли, че не успя да бъдеш част от този исторически успех?

“Винаги съм била част от Марица, защото там се чувствам у дома, но след като обсъдихме с моя мениджър , стигнахме до извода, че най-доброто за мен е да продължа кариерата си в Италия в такъв отбор като Бусто.”

Как се чувстваш в Бусто?

“Бях на седмото небе, когато разбрах за предложението да премина в отбора. Бусто е сериозен отбор, ние всички сме едно семейство. Всички се отнасят добре с мен и ми помагат”.

Silvana Chausheva for WoV - "@UYBAvolley's fans are really the best fans! They follow us everywhere" https://t.co/EEhSDuG7FW #volleyball pic.twitter.com/fxNw8V88E0