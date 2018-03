ПьонгЧанг 2018 Радослав Янков е първият българин, попаднал в олимпийската селекция "Best of the Day" 25 февруари 2018 | 18:13 0 0 0 0 2



Радослав Янков е първият българин, попаднал в олимпийската селекция "Best of the Day" на глобалният лидер в спортната фотаграфия Getty Images със снимката на Камерън Спенсър.Всеки ден редакторите от Getty Images подбират около 50 фотоса, които предоставят на националните олимпийски комитети. Снимките са без права за ползване от медиите.

