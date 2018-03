Джеръми Стивънс нокаутира брутално Джош Емет след скандално коляно

Джеръми Стивънс записа един от най-бруталните нокаути за 2018 г., след като отказа в основния мач на голямата галавечер на UFC в Орландо Джош Емет. Срещата беше невероятно динамична. Двамата имаха своите възможности. В края на първия рунд Емет пропусна страхотен шанс да довърши Стивънс, след като го свали. В началото на втората част нещата се обърнаха. Стивънс пласира бекфист.

30 секунди по-късно Емет беше брутално контриран с левачка. Стивънс скочи с лакти да довърши своя противник, но точно тук се случи и най-противоречивия момент. Той използва коляно, което не беше легално.

The UFC community lost their minds debating the end of @lilheathenmma's win over Josh Emmett! Whose side are you on? #PROTWEETS pic.twitter.com/jhywVElVDD