Първи реални снимки на болида на Уилямс

Уилямс Мартини публикуваха две реални снимки на новия болид. На официалното представяне на FW41 бяха показани само дигитални изображения, но не и самата кола от "плът и кръв". На новите фотоси е истинския Уилямс, с който отборът ще излезе на предстоящите тестове в Барселона.

Едната снимка е страничен изглед към болида, където за невъоръженото око на феновете не се открива съществена разлика с дигиталните графики, пуснати по-рано.

На втората снимка, обаче, се открива много по-добър изглед към най-голямото нововъведение – защитния ореол.

По-късно Уилямс публикуваха и кратко видео от снимачната сесия в туитър.

Maybe we’ll let you see a little bit of action today... #FW41 #WeAreRacing #F1 pic.twitter.com/INtJs2qvjD