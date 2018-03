Зимни спортове Рейнджърс прати Рик Неш в Бостън 25 февруари 2018 | 17:09 0 0 0 0 0 OFFICIAL: #NYR have acquired a first-round pick in the 2018 NHL Draft, defenseman Ryan Lindgren, forwards Ryan Spooner and Matt Beleskey, and a seventh-round pick in the 2019 NHL Draft from the Bruins in exchange for Rick Nash. — New York Rangers (@NYRangers) February 25, 2018 Отборът на Бостън Брюинс привлече нападателя Рик Неш от състава на Ню Йорк Рейнджърс, съобщиха двата тима от Националната хокейна лига. В замяна Рейнджърс ще получи избора на Бостън в първия кръг на драфта на през 2018 година, защитника Райън Линдгрен, нападателите Райън Спуунър и Мат Белески, както и избора на Бостън в седмия кръг на драфта през 2019 година. 33-годишният Неш е в края на осемгодишния си контракт, който изтича на 30 юни. През този сезон той има 28 точки (18 гола и 10 асистенции) в 60 мача.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 346

1