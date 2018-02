Завръщането на Роберт Кубица (видео)

Роберт Кубица подписа официалното си завръщане във Формула 1 след ужасяващия инцидент от 2011. Полякът беше в съревнование за пилотско място в Уилямс, но в крайна сметка тимът предпочете Сергей Сироткин.

Кубица все пак запази ролята на тест пилот за отбора от Гроув и ще кара на предсезонните тестове в Барселона. Освен това, той ще има и три свободни сесии по време на целия сезон 2018. Във видеото по-долу можете да видите поляка, както и други членове на екипа на Уилямс да говорят за неговото завръщане.

