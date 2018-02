Тенис Григор Димитров: Още говоря носово, но съм дошъл да печеля 25 февруари 2018 | 16:23 - Обновена 0 0 0 0 18

The @ATPWorldTour Media Day took place today with @BautistaAgut, @jaziri_malek & @GrigorDimitrov #DDFTennis #AdvantageDubai pic.twitter.com/EJKATSbvIx — Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 25, 2018

“Честно казано, още се чувствам отпаднал и настинал отвреме навреме. Чувате, че ви говоря малко носово, но определено съм по-добре, като цяло. Тренирам всеки ден и това ми помага. Надявам се да ставам по-добър с всеки изминал ден, както се случи в Ротердам - тогава играех по-добре с всеки следващ мач. Трябва да се фокусурам върху своята работа на корта и да почвам да надграждам отново. Всеки тук може да поднесе изненада и да направи мача на живота си, жребият предразполага да се случват такива неща”, коментира Григор Димитров на една от първите си срещи с медиите в Дубай.

We will be live with @GrigorDimitrov at today’s Media Day! Send us your questions for the tennis star! #DDFTennis #AdvantageDubai pic.twitter.com/mN31RsBSBL — Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 25, 2018

“Хубаво е отвреме навреме да се правят промени в графика, обичам да импровизирам понякога, това беше идеален шанс за такова нещо, защото е голям турнир, АТР500. Нямам какво да губя, дошъл съм да побеждавам, нуждая се от точки, нуждая се от всичко. Това е чудесен начин да се подготвя за Индиън Уелс и Маями”, сподели още българинът, който няма победа в Дубай, след като през 2011-а загуби в първи кръг и оттогава не е участвал. Първият поставен в схемата на тенис турнира от сериите АТР500 в Дубай Григор Димитров призна, че все още чувства последствията от вируса, който го застигна точно преди финала срещу Роджър Федерер миналата седмица в Ротердам.“Честно казано, още се чувствам отпаднал и настинал отвреме навреме. Чувате, че ви говоря малко носово, но определено съм по-добре, като цяло. Тренирам всеки ден и това ми помага. Надявам се да ставам по-добър с всеки изминал ден, както се случи в Ротердам - тогава играех по-добре с всеки следващ мач. Трябва да се фокусурам върху своята работа на корта и да почвам да надграждам отново. Всеки тук може да поднесе изненада и да направи мача на живота си, жребият предразполага да се случват такива неща”, коментира Григор Димитров на една от първите си срещи с медиите в Дубай.“Хубаво е отвреме навреме да се правят промени в графика, обичам да импровизирам понякога, това беше идеален шанс за такова нещо, защото е голям турнир, АТР500. Нямам какво да губя, дошъл съм да побеждавам, нуждая се от точки, нуждая се от всичко. Това е чудесен начин да се подготвя за Индиън Уелс и Маями”, сподели още българинът, който няма победа в Дубай, след като през 2011-а загуби в първи кръг и оттогава не е участвал.

Още по темата

0 0 0 0 18 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 8592 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани