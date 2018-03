ПьонгЧанг 2018 Зимните Олимпийски игри в ПьонгЧанг бяха официално закрити (галерия) 25 февруари 2018 | 14:21 - Обновена 0 0 0 0 14



"Обявявам зимните олимпийски игри за закрити и призовавам младежта от света след четири години да се събере отново в Пекин", каза Бах.

So much energy in the #PyeongChang2018 #ClosingCeremony! pic.twitter.com/P9IdjngmsI — Olympic Channel (@olympicchannel) 25 февруари 2018 г.

Ефектната художествена програма включваше представяне на корейската култура, презентация на следващия домакин на зимните игри Пекин 2022, парад на спортистите, предаване на олимпийския флаг и загасяване на олимпийския огън.



По време на церемонията бяха наградени призьорите в последните стартове по ски-бягане - Иво Нисканен (Финландия) на 50 км масов старт класически стил за мъже и Марит Бьорген (Норвегия) в масовия старт на 30 км класически стил за жени.



Денят мина без българско участие в надпреварите в Република Корея. Антония Григорова трябваше да участва в ски бягането на 30 км, но се отказа.

Знаменосец на България на церемонията беше състезателят по ски бягане Йордан Чучуганов.



Freezing cold? No problem for @PitaTaufatofua! #PyeongChang2018 #ClosingCeremony pic.twitter.com/SE63PtCD8A — Olympic Channel (@olympicchannel) 25 февруари 2018 г.

"През последните 17 дни ние преживяхме едни олимпийски игри, които показаха традицията, но и пътят към бъдещето. Те доказаха думите на Пиер де Кубертен, когато каза, че Олимпийските игри са почит към миналото и вяра в бъдещето. На тези игра видяхме исторически обединен отбор на Корея, дебютираха нови дисциплини, които се харесват на младото поколени", добави Бах.

"На организаторите на зимните олимпийски игри искам да кажа: Благодаря ви от цялото си сърце. Поздравявам ви, че ни показахте нови хоризонти. Доброволци, благодаря Ви за вашата отдаденост. На нашите любезни домакини, на народа на Република Корея, казвам огромно благодаря", заяви Бах.

Thanks for joining us at #PyeongChang2018. The Olympic Channel is where the Games live all year round. Stick with us to get exclusive content about your favourite sports and athletes! https://t.co/510kzcpzFy pic.twitter.com/eIGpJTLvoG — Olympic Channel (@olympicchannel) 25 февруари 2018 г. Спортисти от петте континента на света и бъдещите домакини на олимпийските се присъединиха към тази благодарност. Сред тях бяха трикратният олимпийски шампион по биатлон Мартен Фуркад (Франция), звездата на американските алпийски ски Линдзи Вон, носителката на два медала от Пьончан в турнира по бързо пързаляне с кънки Нао Кодайра (Япония), знаменосецът на Тонга и единствен представител на страната Пита Тауфатофуа и други. Всички те си направиха снимка за спомен с Томас Бах на стадиона.

Президентът на МОК връчи тържествено олимпийското знаме на кмета на Пекин Цзинин Чън. Именно китайската столица ще приеме Игрите след четири години.

Олимпиада завершена! pic.twitter.com/qtH1ySGSHd — Спорт БО (@Sport_BO) February 25, 2018

След това се проведе осемминутна церемония, която представи Пекин. Това е първият град в историята, който ще бъде домакин на лятна и зимна олимпиада. Летните игри се проведоха в Пекин през 2008 година.



На церемонията присъстваха редица официални лица, сред които бяха президентът на Република Корея Мун Дже-ин, Иванка Тръмп, най-голямата дъщеря и съветничка на американския президент Доналд Тръмп, и други.



Церемонията по закриването завърши с много фойерверки.



