Тенис Григор Димитров по стъпките на Марат Сафин в Дубай 25 февруари 2018 | 14:13

2001 Dubai draw incl. Safin, Rafter, Ferrero and Norman - last time without the Big 4 appearance. Since then 13 of 16 editions won by Federer (7), Djokovic (4), Nadal (1) and Murray (1). #DDFTennis pic.twitter.com/sWAWdr4NDt — Michal Samulski (@MichalSamulski) February 24, 2018

Последният път, когато това се случи, бе преди 17 години и водач в схемата бе Марат Сафин. Би било добре обаче паралелите с Григор да спрат дотук, защото руснакът е принуден да се откаже поради контузия в гърба на финала и сдава титлата на Хуан Карлос Фереро след 2:6, 1:3.

We will be live with @GrigorDimitrov at today’s Media Day! Send us your questions for the tennis star! #DDFTennis #AdvantageDubai pic.twitter.com/mN31RsBSBL — Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 25, 2018

Топ ракетата на България Григор Димитров е първи поставен в основната схема на тенис турнира от сериите АТР500 в Дубай и ще срещне 116-ия в света Малек Жазири в първи кръг. С отказването на Роджър Федерер за първи път от 2001 година нито един от "голямата четворка" (Федерер, Рафаел Надал, Новак Джокович и Анди Мъри) няма да спори за титлата в емирството.Последният път, когато това се случи, бе преди 17 години и водач в схемата бе Марат Сафин. Би било добре обаче паралелите с Григор да спрат дотук, защото руснакът е принуден да се откаже поради контузия в гърба на финала и сдава титлата на Хуан Карлос Фереро след 2:6, 1:3.От 2001 година досега цели 13 от 16-те издания на турнира са били печелени от "голямата четворка" - Федерер (7), Джокович (4), Надал и Мъри (1). Изключенията са през 2002-ра, когато Фабрис Санторо побеждава на финала Юнес ел Айнауи с 6:4, 3:6, 6:3; 2008-ма, когато Анди Родик побеждава на финала Фелисиано Лопес с 6:7(8), 6:4, 6:2 и през 2016-а, когато Стан Вавринка побеждава на финала Маркос Багдатис с 6:4, 7:6(13).

