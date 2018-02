Театър от Суарес или чиста случайност? (видео)

Luis Suárez fails to force a yellow card against Girona after the referee becomes wise to his ploy.https://t.co/nLuQlf3Szj pic.twitter.com/kudx94xWzg — AS English (@English_AS) February 24, 2018

С наближаването на края на снощния мач между Барселона Жирона на очи се наби поведението на Луис Суарес Жорди Алба . Каталунците водеха уверено с 6:1 и като че ли двамата футболисти на домакините решиха да задействат специален план. Преди този мач те имаха по четири жълти картона в Ла Лига, а наказание се налага при пети.Според AS и Суарес, и Алба съвсем целенасочено са се опитвали да си заработят официални прдупреждения, за да могат да са наказани за двубоя с изпадащия Лас Палмас след седмица и съответно да са “чисти” за далеч по-важния сблъсък с втория Атлетико Мадрид след това.И докато Алба “успя” да си изкара картон - за видимо ненужно задържане на съперникове футболист в 87-ата минута, то при Суарес нещата не се получиха. Поне в два случая нападателят хващаше състезатели на Жирона, но арбитърът така и не се трогна. Даниел Карвахал от Реал Мадрид за аналогично поведение. В среща от Шампионската лига през есента защитникът се забави да изпълни тъч при гостуването на АПОЕЛ (Никозия), когато резултатът беше 6:0 в полза на “кралете” и течеше последната минута. Тогава реферът му даде картон, но от УЕФА прецениха, че това е било нарочно и му наложиха допълнителна санкция от още две срещи, заради което той не беше на терена срещу Пари Сен Жермен преди две седмици.Сега остава да видим дали Испанската лига ще предприеме нещо по темaта. По принцип в местното първенство санкции се налагат само по доклад на съдията, а не по видеозапис.