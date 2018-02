Тенис Финалът в Рио е в 1 кръг в Акапулко, добра половина за Надал 25 февруари 2018 | 13:52 - Обновена 0 0 0 0 0

“You can’t say no in Acapulco.” pic.twitter.com/0eXPEDxIYq — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 22, 2018

Първият му съперник е Фелисиано Лопес, като повечето опасности са в другата половина на жребия, където са разположени Александър Зверев, Доминик Тийм, Хуан Мартин дел Потро и много силни непоставени състезатели - Диего Шварцман, Андрей Рубльов, Кей Нишикори и Фернандо Вердаско.

Rafa vs Feli, Kei vs Denis, Delpo vs Mischa, Fernando vs Diego... ¡éste es el cuadro @ATPWorldTour del #AMT2018! pic.twitter.com/ehIUGYiOtd — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 25, 2018

Любопитен факт за 1 кръг е, че един срещу друг ще се изправят именно Вердаско и Диего, които си оспорват титлата в Рио. Третата четвъртина в Акапулко е най-силната и съответно предлага истински непредвидими сблъсъци като Дел Потро - Миша Зверев, Рубльов - Давид Ферер, Нишикори - Денис Шаповалов.



Потенциални четвъртфинали:



Рафаел Надал - Сам Куери

Джак Сок - Кевин Андерсън

Хуан Мартин дел Потро - Доминик Тийм

Джон Иснър - Александър Зверев Nadal, Cilic, Zverev, Thiem, Del Potro, Querrey, Kyrgios, Nishikori... and many more



1