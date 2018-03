ПьонгЧанг 2018 Марит Бьорген оглави вечната ранглиста по спечелени медали от олимпийски игри 25 февруари 2018 | 10:27 - Обновена 0 0 0 0 1









From Salt Lake City 2002 to #PyeongChang2018, Marit Bjoergen is the most decorated Winter Olympian ever! #NOR #CrossCountrySkiing #Olympics pic.twitter.com/99haTZFZki — Olympic Channel (@olympicchannel) February 25, 2018

Бьорген се изравни по завоювани златни отличия с Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) и с Бьорн Дели (Норвегия, ски бягане), но оглави вечната ранглиста с общо 15 медала от зимни олимпиади.



25FEB Cross-Country Skiing - Ladies' 30km Mass Start Classic

2/25 - 30km



Gold BJOERGEN Marit / #NOR

Silver PARMAKOSKI Krista / #FIN

Bronze NILSSON Stina / #SWE



Congratulations!#PyeongChang2018#Olympicspic.twitter.com/f4E7UUUPPu — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) February 25, 2018 Десетте най-успешни спортисти на Зимни олимпийски игри:

1. Марит Бьорген (Норвегия, ски-бягане) 2002-2018 - 15 (8, 4, 3)

2. Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) - 1998-2014 - 13 медала (8 златни, 4 сребърни и 1 бронзов)

3. Бьорн Дели (Норвегия, ски-бягане) - 1992-1998 - 12 (8, 4, 0)

4. Любов Егорова (Русия, ски-бягане) - 1992-1994 - 9 (6, 3, 0)

5. Виктор Ан (Русия, шорттрек)-Ан Хюн-Со (Република Корея) - 2006-2014 - 8 (6, 0, 2)

6. Лидия Скобликова (Русия, бързо пързаляне с кънки) - 1960-1964 - 6 (6, 0, 0)

7. Иреен Вюст (Холандия, бързо пързаляне с кънки) - 2006-2018 - 11 (5, 5, 1)

8. Клаудия Пекщайн (Германия, бързо пързаляне с кънки) - 1992-2018 - 9 (5, 2, 2)

9. Мартен Фуркад (Франция, биатлон) - 2010 - 2018 - 7 (5, 2, 0)

10. Лариса Лазутина (Русия, ски-бягане) - 1992-2002 - 7 (5, 1, 1)

Клаас Тунберг (Финландия, бързо пързаляне с кънки) - 1924-1928 - 7 (5, 1, 1)

