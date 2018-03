ПьонгЧанг 2018 Осма титла и рекорд за Марит Бьорген 25 февруари 2018 | 10:05 - Обновена 0 0 0 0 1



Бьорген печели титлата на 30 км на трета поредна олимпиада след златото във Ванкувър 2010 класически стил и в Сочи 2014 свободен стил. Втора на 1:49.5 минута се класира Криста Пармакоски (Финландия). За нея това е трети медал от игрите след бронзовите отличия в скиатлона и на 10км свободен стил. Трета на 1:58.9 минута се нареди олимпийската шампионка в спринта Стина Нилсон (Швеция).

The most decorated Winter Olympian just added to her collection! Congratulations, @maritbjoergen from #NOR on #Gold in #PyeongChang2018's final event - the Women's #CrossCountrySkiing 30km Mass Start Classic! @idrett



More news here: https://t.co/HZns8mDZ5O pic.twitter.com/DR1HPgr4Eq — Olympic Channel (@olympicchannel) February 25, 2018

Тя завоюва четвърто отличие след златото в спринта и сребърните медали в щафетата и в отборния спринт. След спечелената титла Марит Бьорген вече е най-успешният състезател на зимни олимпиади за всички времена. 37-годишната Бьорген има рекордните 15 медала, 8 от които златни. Освен това тя е завоювала още 4 сребърни и 3 бронзови отличия от олимпиади.



С 13 медала второто място заема норвежката легенда в биатлона Оле Ейнар Бьорндален. Той има 8 златни, 4 сребърни и 1 бронзов, а трети е Бьорн Дели (Норвегия, ски-бягане) има 12 отличия (8, 4, 0). Бьорген завоюва пет медала в ПьонгЧанг - злато с щафетата на 4 по 5 км, злато в масовия старт на 30 км класически стил, сребро на 15 километра скиатлон, бронз в отборния спринт и бронз на 10 км свободен стил.









From Salt Lake City 2002 to #PyeongChang2018, Marit Bjoergen is the most decorated Winter Olympian ever! #NOR #CrossCountrySkiing #Olympics pic.twitter.com/99haTZFZki — Olympic Channel (@olympicchannel) February 25, 2018

Състезанието премина доста изненадващо за Тереза Щадлобер (Австрия). Тя се движеше втора, но седем километра преди края обърка трасето и в крайна сметка финишира девета с 4:14.1 минути изоставане. С победата си Бьорген осигури и първото място в крайното класиране по медали на игрите на тима на Норвегия. Състезателите на отбора спечелиха 39 медала (14 златни, 14 сребърни и 11 бронзови), а на второ място остана Германия с 31 (14, 10, 7) отличия. ски бягане,



30 километра масов старт, класически стил, жени:



1. Марит Бьорген (Норвегия) - 1:22:17.6 час

2. Криста Пармакоски (Финландия) - 1:24:07.1

3. Стина Нилсон (Швеция) - 1:24:16.5

4. Ингвилд Флугстад Йостберг (Норвегия) - 1:24:18.0

5. Шарлот Кала (Швеция) - 1:25:14.8

6. Керту Нисканен (Финландия) - 1:25:19.2



Място Спортист Отбор Резултат Разлика 1 МАРИТ БЬОРГЕН

SPORTAL.BG Спортни новини

