Хамилтън: "Новият Макларън изглежда трепач"

Люис Хамилтън оцени високо новия MCL33 с кратко включване под пост на Фернандо Алонсо в Инстаграм. Макларън представиха тази седмица впечатляващия си болид в оранжево, тип "папая", с който смятат да излязат от кризата с "мръсна газ".

Хамилтън сподели възхищението си от работата на своя бивш тим. Той коментира под съобщението на Алонсо така:

"Изглежда трепач, брат, Макларън – както би трябвало да изглежда".

На свой ред Фернандо отвърна, че се надява да е по-близо до Мерцедес в Барселона.

