26 години по-късно и под неутрален флаг: Русия спечели злато в хокея (галерия)

Това е първо злато за руския отбор по хокей на лед от 26 години насам, като за последно това е станало през 1992-а година в Албервил. Иначе сборният отбор на СССР е печелил олимпийската хокейна титла седем пъти - през 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988.

Последните медали за руския отбор по хокей са от 2002-а година- бронзови на Игрите в Солт Лейк Сити. Тогава тимът спечели със 7:2 срещу Беларус. От тогавашния тим сега в селекцията треньора на Олег Знарок са останали само Павел Дацюк и Иля Ковалчук. Двама бяха героите за руския отбор- Кирил Капризов и Никита Гусев. Първият, 20-годишно крило от ЦСКА (Москва), вкара победната шайба. А Гусев направи две асистенции и с гола си за 3:3 спаси тима от загуба и осигури продълженията.

Срещата предложи много драматични моменти и качествен хокей, а германският отбор - изненадващ финалист след успеха си над Канада, се противопостави много силно. Германия дори направи обрат с 3:2 по-малко от 4 минути преди края, но гол на Никита Гусев 56 секунди до финалната сирена прати мача прати в продължения.

THE OLYMPIC ATHLETES FROM RUSSIA TAKE HOME THE #GOLD! pic.twitter.com/Y8X0Dm76Wc — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) February 25, 2018

Там, след като останаха трима на леда, играчите на треньора Марко Щурм нямаха възможност да окажат съпротива и атака на Гусев от ляво завърши с негов успореден пас към Кирил Капризов, който с едно движение прати шайбата в мрежата. Срещата започна с натиск на Русия, които логично поведоха и в резултата с попадението на Вячеслав Войнов, който засече подаване на Гусев.

В 29:32 минута германците изравниха с гол на Феликс Шютц, който стреля буквално от никакъв ъгъл, шайбата се отби в бедрото и в ръката на вратаря Кошечкин и спря в мрежата. Истинската драма се разигра в третата част, когато двата отбора си размениха по един гол в рамките на 10 секунди. Атаките към двете врати не стихваха.

В 53:21 минута Гусев от ляво навлезе, забави се секунди, а когато всички очакваха успореден пас, той стреля под горната греда и изненада германския вратар. Но след като изпълниха центъра германците направиха показно разиграване и след комбинация от дясно и пас на Франк Мауер, шайбата беше доставена фронтално срещу вратата, където Доминик Кахун навлезе и стреля в горния ляв ъгъл на вратата на Кошечкин. А по-малко от три минути след това Германия вече беше напред в резултата с гол на Йонас Мюлер, който оползотвори втората асистенция в мача на Ясин Елиц.

Веднага след гола от игра за подлагане беше отстранен Сергей Калинин, а след това руснаците извадиха вратаря. Така без вратар, но с 5 на 5 полеви хокеисти, отново Гусев се превърна в герой като вкара втори гол с удар над ръката на германския вратар Аус ден Биркен- 3:3 и продължения. 9:40 минути след началото на продължението пред руския отбор се отвори възможност да вкара при числено превъзходство. Германците останаха трима на леда и отбиха първата атака и удара на Гусев, но след това той подаде на Капризов, който технично прати шайбата в мрежата с удар по диагонала.



ПЪЛНА СТАТИСТИКА НА ФИНАЛНАТА СРЕЩА - ТУК!!!



