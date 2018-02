Формула 1 Ферари може да се отделят в алтернативна "Формула 1" 25 февруари 2018 | 08:53 - Обновена 0 0 0 0 3 Ферари може да се отделят в алтернативно на Формула 1 състезание. Такова е предположението на бившия собственик и "гуру" на спорта Бърни Екълстън. Според 87-годишния британец, шефът на Ферари Серджо Маркионе вече е започнал разговори за стартиране на конкурентен шампионат. Маркионе отправи предупреждение през декември, че единственият отбор, който е участвал във всеки един сезон от създаването на Ф1, и който е най-успешният в историята на този спорт, може да напусне, ако новите собственици от Либърти Медиа не променят своите планове за бъдещето. Италианската компания е обвързана с Формула 1 до края на 2020, но има сериозни различия с Либърти по отношение на разпределението на финансите и правилата за двигателите. В момента Ферари получава бонус като най-старата марка в спорта. "Някои хора имат наум нови серии" заяви Екълстън. "Серджо е говорил с други хора за това". Ferrari could lead breakaway series to rival Formula One - Ecclestone - Daily Mail https://t.co/KzrKBYOoTE — Ferrari Newsdaily (@FerrarNewsdaily) 24 февруари 2018 г. "Ако Серджо се събуди една сутрин и реши да си тръгне, ще бъде в тежка позиция. Но ако ФИА не прави това, което той смята за правилно, тогава той би си тръгнал наистина". Бърни поясни още, че шефът на Ферари е човек, който не прави нищо, ако не е сериозен. "Нещата са прости. Формула 1 е Ферари и Ферари е Формула 1. Ако попиташ който и да е по света, никой не се интересува от обикновените им коли. Ще бъде ужасно, ако Ф1 остане без тях". Екълстън предположи, че ако стартират нови серии, които имат същите елементи като Ф1, и които са по-евтини за промоутърите, то те веднага биха се присъединили. В момента повечето организатори смятат таксите за участие във Ф1 за твърде високи. Бившият собственик на Формула 1 хвърли още две неочаквани идеи: за изцяло женски състезателни серии, както и за преминаване към изцяло електрически болиди. Докато идеята за дамски шампионат изглежда интересна, особено в светлината на промените в съвременния свят, то смяната на двигателите с електрически звучи прекалено шокираща. Поне на този етап. The FIA Women in Motorsport Commission met for the 1st time today in Paris. Very dedicated members and very innovative and exciting projects to encourage more women to participate in #motorsport

Next project? #TheGirlsOnTrack pic.twitter.com/0DDFa7eoUT — FIA (@fia) 7 февруари 2018 г. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



