Голдън Стейт отмъсти на ОКС с разгром

Кевин Дюрант наказа бившия си отбор с 28 точки (4/6 от тройката), Стеф Къри вкара 21 (5/12 от тройката), а Ник Йънг реализира 16 точки за 18 минути от пейката (4/5 от тройката). Тримата завършиха с 13 от общо 17 отбелязани стрелби от дистанция за състава на домакините.



Клей Томпсън вкара 11 точки, но стреля отчайващо от далечно разстояние - 1/11, докато Дреймънд Грийн приключи с 10 точки, 8 асистенции, 5 борби, 1 отнета топка и 1 чадър.



Уориърс изиграха стабилна първа четвърт, след която водеха с 24:19. ОКС поведе за кратко в началото на втория период, но след това домакинтие си върнаха контрола на двубоя и разликата в тяхна полза на почивката бе 52:45, а третата част бе разковничето за играчите на Стив Кър. Във финалните 9 минути на третия период те вкараха общо 30 точки и така пречупиха окончателно гостите, повеждайки с 84:66 преди заключителната четвърт, в която обаче не отстъпиха нито за секунда и допуснаха само 14 точки, за да се поздравят с изразителния успех - 112:80.

The extracurricular activities have begun! #thunder #warriors pic.twitter.com/UpYr8CfCKK — Open Run (@openrun) February 25, 2018

Оклахома Сити изравни “постижението” си за най-малко точки в един мач през сезона и за едва втори път в последните шестнадесет срещи не стигна до 100 точки. Ръсел Уестбрук бе най-резултатен за загубилия отбор с 15 точки, 12 борби и 7 асистенции, докато Стивън Адамс и Кармело Антъни добавиха по 14 точки, но Адамс бе доста по-ефективен в стрелбата (6/9) отколкото Антъни (6/17). Пол Джордж завръши с едва 5 точки и стрелба 1/14 за 33 минути игра.

Anyone want to explain what Zaza Pachulia is doing here? pic.twitter.com/FiK1gTlr5T — Derek Peterson (@DrPetey15) February 25, 2018

Мачът не премина без нерви и напрежение, а Заза Пачулия за пореден път показа мръсната си страна, след като привидно случайно падна с цялата си тежест върху намиращия се на земята Ръсел Уестбрук.



