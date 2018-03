Калъм Смит убедителен срещу Ники Холзкен

Калъм Смит се класира за финала на Световните боксови супер серии в суперсредна категория. Той се справи в полуфинален мач с коравия кикбоксьор Ники Холзкен, който беше повикан като резерва едва пет дни преди срещата заради заболяване на немския ветеран Юрген Бремер.

BREAKING: Callum Smith to face George Groves in final of World Boxing Super Series after unanimous points win over Nieky Holzken #ssn pic.twitter.com/ZJxZkYshHD