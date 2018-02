Нов слух: Аржентина се завръща във Формула 1 през 2019?

Един от водещите промоутъри в Аржентина разкри, че води преговори с ръководството на Формула 1, за да върне Гран При в страната след 20 годишно прекъсване през 2019.

Южноамериканската държава е една от първите извън Европа, където се провежда кръг от Ф1 през 1953 г. Състезанията се провеждат на "Аутодромо Хуан и Оскар Галвез", която се намира в южната част на Буенос Айрес.

Финансови затруднения довеждат до прекратяването на надпреварата през 1998, но след смяната на ръководството във Формула 1, както и в аржентинското правителство, се заговаря за съживяване на състезанието.

Промоутърът твърди, че държавата ще отпусне 30 милиона долара, за да се ремонтира и усъвършенства пистата, така че да отговаря на изискванията на ФИА. Дейностите ще продължат около 6 месеца, така че надеждите са всичко да е готово през 2019.

