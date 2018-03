ПьонгЧанг 2018 Германците с блестящ утешителен “туит” след сензацията над Канада в хокея 24 февруари 2018 | 16:53 0 0 0 1 3



Дори без звездите от Националната хокейна лига победата на Германия над Канада си е шок, но немците намериха начин да покажат голяма класа и уважение към съперника, независимо от факта, че за първи път в историята си стигат олимпийски финал в хокея.

Travel advisory: Germans in Canada should exercise a high degree of empathy. Be nice, don’t gloat, give hugs, buy rounds of hot chocolate.



Just imagine how you would feel if Canada beat us in soccer



#CANGER @TeamD @CanadaFP @GermanyInCanada @KanadaBotschaft pic.twitter.com/0HlHoxMA7E — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 23, 2018

Официалният акаунт в “Туитър” на Министерството на вътрешните работи на Германия публикува следното съобщение: “Съвет към пътуващите: германците в Канада трябва да проявят огромна доза съчувствие. Бъдете любезни, не злорадствайте, раздавайте прегръдки, черпете с горещ шоколад. Просто си представете как щяхте да се чувствате вие, ако Канада ни беше победила на футбол.”

Thanks @GermanyDiplo. Congrats on your first shot at gold! We remember our first gold medal match in #IceHockey like it was yesterday… 1920 to be exact. #PyeongChang2018 pic.twitter.com/3rKIonBGDN — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) February 23, 2018

