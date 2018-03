ПьонгЧанг 2018 Горчив медал за “нежеланите” в ПьонгЧанг 2018 24 февруари 2018 | 16:36 - Обновена 0 0 0 0 3



Медиите в страната се обединиха около заглавия като “Показахте защо сте нежелани”, визирайки провала на мъжкия олимпийски отбор, елиминиран шокиращо от Германия с 3:4 в полуфиналите. “Нежелани” са играчите, защото нямат договор с никой франчайз от Националната хокейна лига (НХЛ).

It's bronze for the men's hockey team! https://t.co/SkF2cas2Xa — Twitter Moments Canada (@CanadaMoments) February 24, 2018

Това бе “черешката на тортата” за “кленовите листа”, след като при жените за първи път от 20 години бе загубен олимпийски финал - и то от САЩ, и то с наказателни удари след редовното време и продълженията. Канадците все пак спечелиха бронзовото отличие в ПьонгЧанг след очакван успех с 6:4 над Чехия - същата Чехия, която нанесе единственото поражение в групите на “кленовите листа”.



В “бронзовия сблъсък” обаче инициативата от първата минута бе поета от канадците, които съумяваха да поддържат аванс от самото начало на двубоя. На четири пъти обаче чехите успяваха бързо да върнат попадение, за да запазят част от интригата, поне до средата на третата третина. Тогава именно третият такъв случай се оказа повратен, защото попадението за 3:5 бе отменено поради избутване на вратаря на канадците Кевин Пулен.

Oh ya folks @TeamCanada men’s hockey bronze!! pic.twitter.com/LV6UMHbhrK — jeff peters (@dairyMFS) February 24, 2018

След като резултатът остана 2:5, чехите претърпяха психологически удар, защото тъкмо бяха започнали да се движат отлично по леда и да доминират играта. Ситуацията се повтори и след шестия гол на канадците, последван само 64 секунди по-късно от попадение на чехите, но вече при само 3:34 минути оставащи от редовното време. 125 секунди преди края обаче рядко срещана грешка на канадците позволи на Чехия да се върне съвсем в мача - “кленовите листа” бяха с шестима полеви играчи, а при последвалото наказание европейците се възползваха от численото си предимство (те извадиха вратаря и бяха шестима на четирима) и намалиха резултата на 4:6.



Северноамериканците поведоха чрез Ебет в 8:57 минута, но 16 секунди по-късно Мартин Ружичка изравни. След още 15 секунди Кели отклони от въздуха удар на Коди Голубьоф и даде нов аванс на канадците. Така за втори път в историята на Олимпийски игри след мача между Финландия и САЩ в Инсбрук 1976 два отбора си размениха общо три гола в рамките на 31 игрови секунди.

#TeamCanada secures #bronze winning 6-4 against Czech Republic #CANvsCZE pic.twitter.com/rbK7TEaJMv — Team Canada (@TeamCanada) February 24, 2018

Дерек Роа направи 3:1 при бърза контраатака 4:03 минути преди края на първия период. Във втората част попадения не паднаха, но в 5:50 минута на третата Ебет направи засечка отблизо и се разписа за 4:1.

46 секунди по-късно Ян Коваж намали на 2:4, но в 9:37 минута на последната третина Кели вкара пак за 5:2. Минута по-късно гол на Мартин Ерат за Чехия беше малко спорно отменен след разглеждане на видеоповторение. Канада вкара шести гол чрез Войтек Волски в 55.23 минута, а малко повече от минута по-късно Роман Червенка.



Червенка вкара второто си попадение в мача за 4:6 при числен превес 2:05 минути преди финалната сирена, но за повече чехите нямаха сили.



Финалът е утре между осемкратния шампион Русия и Германия.

#Bronze for #TeamCanada in men's hockey after winning 6-4 #CANvsCZE



Read more https://t.co/5rHSaaUD8h@HC_Men | @HockeyCanada | #PyeongChang2018 | #IceHockey pic.twitter.com/YVmKJeBsSE — Team Canada (@TeamCanada) February 24, 2018

Канада спечели бронз, но в тази си конфигурация отборът загуби най-важния мач в историята си и в страната това се приема като истинска олимпийска трагедия, а третото място с нищо не може да утеши нацията, свикнала на “златен дубъл” при мъжете и жените на предишните две олимпиади.



