Зимни спортове Джош Бейли остава в Ню Йорк Айлендърс за още шест години 24 февруари 2018 | 12:48 #Isles Transaction: Josh Bailey has agreed to terms on a six-year contract.



Details: https://t.co/A9RJVpR4Sb pic.twitter.com/gUxa5enaOI — New York Islanders (@NYIslanders) February 23, 2018 Нападателят на Ню Йорк Айлендърс Джош Бейли подписа шесгодишен договор с клуба на обща стойност 30 милиона долара, съобщиха "островитяните". 28-годишният Бейли записа първо участие в "Мача на звездите" в НХЛ през миналия месец, а от началото на сезона има 15 гола и 47 асистенции срещу името си. Той е седми в цялата лига по асистенции и трети в тима си по точки зад новобранеца Матю Барзал с 65 и капитана Джон Таварес с 64. Именно към преподписване с Таварес насочва сега работата си генералният мениджър на тима Гарт Сноу, тъй като капитанът на Айлендърс е с изтичащ контракт в края на сезона. SPORTAL.BG Спортни новини

