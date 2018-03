ПьонгЧанг 2018 Естер Ледецка: Никога не съм вярвала, че ще спечеля 2 медала в два спорта на едни олимпийски игри 24 февруари 2018 | 10:44 0 0 0 0 0

"Благодаря на всички, които ме подкрепяха. Знам, че семейството ми мина през големи лишения, за да стигна дотук. Сега обаче искам само да се прибера и да спя, тъй като днес се събудих много рано. Исках да поработя в последния възможен момент върху техниката ми на завоите за състезанието, тъй като бях малко притеснена и не се намирах в комфортната си зона", каза младата чехкиня.





"Никога не съм мислила, че ще взема два медала в два спорта на едни олимпийски игри. Нагласата ми за всяко състезание обаче е да давам всичко от себе си и сега съм много щастлива, когато всички тези хора идват, за да ме поздравят", добави Ледецка.

