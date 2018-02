Хамилтън очаква Фетел и Ферари да страдат

Четирикратният световен шампион Люис Хамилтън сподели накратко част от своята философия по време на представянето на новия болид на Мерцедес. Британецът заяви, че винаги очаква най-лошото, но винаги се надява нещата да се развият малко по-добре. Той не пропусна възможността да подразни основния си опонент:

"Надявам се, че ако се представям по най-добрия начин, ще има спречквания, защото Ферари ще бъдат разстроени от това".

Люис, обаче, твърди, че изобщо не се опитва да разиграва Фетел. "Честно казано, не играя психологически игрички. Просто карам по-бързо".

Въпросното изявление на практика звучи точно като игра на нерви, въпреки че го отрича. По всяка вероятност Хамилтън се чувства по-уверен, тъй като спечели четвъртата си титла именно побеждавайки Фетел и Ферари. Британецът не показа психологически слабости, докато Себастиан имаше изблици, особено при случая в Баку, когато удари болида си в този на своя съперник. Едно е сигурно – очаква ни интересен сезон.

