ПьонгЧанг 2018 Нисканен спечели маратонската класика на 50 км (снимки) 24 февруари 2018 | 09:18 - Обновена 0 0 0 0 2



Финландецът успя да откъсне представителя на Русия Александър Болшунов едва 900 метра преди финала. Нисканен измина маратонската дистанция за 2:08:22.1 часа и изпревари Болшунов с 18.7 секунди.



26-годишният Нисканен постигна най-големия индивидуален успех в кариерата си. Александър Болшунов финишира втори, но бе много уморен и видимо раздразнен от развитието на бягането.



Бронзът грабна друг представител на Русия - Андрей Ларков, който успя да се откъсне в последните метри пред Мартин Йонсурд Сундби от Норвегия и Алекс Харви от Канада. Ларков изостана от шампиона на 2:37.5 минути.



С финален спринт световният шампион Алекс Харви от Канада изпревари с една стотна норвежеца Мартин Йонсруд Сундби за четвъртото място. Харви остана на 2:43.6 минути зад Нисканен, докато времето на Сундби бе с 2:43.7 по-слабо от това на победителя.



Челната шестица бе допълнена от норвежеца Ханс Кристер Холунд, който бе последният, финиширал на по-малко от 3 минути пасив от победителя Нисканен.



Веселин Цинзов се движеше на 53-а позиция до 40-ия км на състезанието, но българинът се отказа преди финала и не финишира. С това бе сложен край на българското участие на Игрите в ПьонгЧанг 2018.

43

DNF



Intermediates Rank Time Time

Behind 0.88km 59 3:05.5 +9.1 2.26km 62 6:25.9 +16.3 4.16km 64 10:49.3 +30.4 5.7km 56 15:59.4 +59.8 6.68km 56 18:40.8 +1:19.6 8.33km 56 22:11.2 +1:35.6 9.21km 56 25:46.1 +1:56.0 10.59km 53 29:04.6 +2:06.3 12.5km 53 33:35.1 +2:14.1 14.03km 53 38:52.6 +2:31.4 15.01km 51 41:31.6 +2:43.7 16.66km 51 44:58.7 +3:00.0 17.54km 51 48:27.4 +3:18.0 18.92km 50 51:48.1 +3:39.6 20.82km 49 56:31.2 +4:16.9 22.36km 49 1:02:06.8 +5:03.8 23.34km 49 1:04:55.8 +5:28.4 25.0km 49 1:08:33.2 +5:54.5 25.88km 49 1:12:13.1 +6:28.8 27.26km 49 1:15:56.8 +7:03.7 29.16km 50 1:20:54.0 +7:50.1 30.7km 50 1:26:46.0 +8:51.0 31.68km 50 1:29:41.7 +9:17.1 33.32km 50 1:33:27.6 +9:52.2 34.2km 50 1:37:13.8 +10:26.4 35.58km 50 1:40:56.6 +10:50.0 37.5km 50 1:46:07.6 +11:37.7 39.02km 52 1:52:16.1 +12:40.4 40.0km 53 1:55:28.9 +13:17.0 41.66km

DNF



With a surge in the final kilometre, congratulations to @IivoNiskanen who takes #Gold in the Men's #CrossCountrySkiing 50km Mass Start! #FIN



More #PyeongChang2018 news: https://t.co/8E6Uyvm1i0 pic.twitter.com/IpO0h0G2G8 — Olympic Channel (@olympicchannel) February 24, 2018



Ски бягане, 50 километра класически стил, мъже:

1. Иво Нисканен (Финландия) - 2:08:22.1 часа

2. Александър Болшунов (ОСР) - 2:08:40.8 часа

3. Андрей Лерков (ОСР) - 2:10:59.6 часа

4. Алекс Харви (Канада) - 2:11:05.7 часа

5. Мартин Йонсруд Сундби (Норвегия) - 2:11:05.8 часа

6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) - 2:11:12.2 часа

- - -

Веселин Цинзов - отказал се на 40-ият километър



ПЪЛНИ РЕЗУЛТАТИ - ТУК!!!

Ииво Нисканен спечели олимпийската титла на 50 км класически стил на Олимпийските игри в ПьонгЧанг 2018.Финландецът успя да откъсне представителя на Русия Александър Болшунов едва 900 метра преди финала. Нисканен измина маратонската дистанция за 2:08:22.1 часа и изпревари Болшунов с 18.7 секунди.26-годишният Нисканен постигна най-големия индивидуален успех в кариерата си. Александър Болшунов финишира втори, но бе много уморен и видимо раздразнен от развитието на бягането.Бронзът грабна друг представител на Русия - Андрей Ларков, който успя да се откъсне в последните метри пред Мартин Йонсурд Сундби от Норвегия и Алекс Харви от Канада. Ларков изостана от шампиона на 2:37.5 минути.С финален спринт световният шампион Алекс Харви от Канада изпревари с една стотна норвежеца Мартин Йонсруд Сундби за четвъртото място. Харви остана на 2:43.6 минути зад Нисканен, докато времето на Сундби бе с 2:43.7 по-слабо от това на победителя.Челната шестица бе допълнена от норвежеца Ханс Кристер Холунд, който бе последният, финиширал на по-малко от 3 минути пасив от победителя Нисканен.Веселин Цинзов се движеше на 53-а позиция до 40-ия км на състезанието, но българинът се отказа преди финала и не финишира. С това бе сложен край на българското участие на Игрите в ПьонгЧанг 2018.4. Алекс Харви (Канада) - 2:11:05.7 часа5. Мартин Йонсруд Сундби (Норвегия) - 2:11:05.8 часа6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) - 2:11:12.2 часа- - -

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4199 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1