Чудесните спасявания на Георгиев отново не бяха достатъчни на Рейнджърс 24 февруари 2018 | 04:44 - Обновена



С по два гола за Минесота се отчетоха Мик Гранлунд и Ерик Стаал. Те вкараха по един гол в първата и още по един в третата третина. Ерик Стал и Микаел Гранлунд се отличиха и с по две асистенции. Стал записа 13-ия си двубой с 4 точки в своята кариера и първо от 8 март 2015 година насам. Гранлунд за втори път се отличава с подобно постижение.



Йеспер Фаст във втория период вкара почетния гол в полза на Ню Йорк.

Minnesota wins 4-1. #NYR back in action Sunday night @TheGarden. Doors open at 5pm and the banner ceremony starts at 6pm. pic.twitter.com/Xniyf6sMyq — New York Rangers (@NYRangers) February 24, 2018

Единственото попадение за домакините бе дело на Йеспер Фаст в 3-ата минута на втората третина.



Георгиев правеше чудеса от храброст на вратата на Ню Йорк. Той отрази 33 от 37 удара на съперника. Веднъж дори опази вратата си, избивайки шайбата с глава, а в един случай и гредата му бе на помощ.



