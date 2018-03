Тенис Касаткина с величествен обрат срещу Мугуруса 23 февруари 2018 | 20:35 - Обновена 0 0 0 0 2

Down a set and a break, a down and out Kasatkina got a much-needed pep talk from coach Philip Dehaes.



“You’re very close. You want this? It’s beautiful out here. The weather is nice. Let’s stay another two hours.”



She did. And won. #DDFTennis pic.twitter.com/d0Opg9DK8H — WTA Insider (@WTA_insider) February 21, 2018

Касаткина, която беше смятана за аутсайдер в полуфиналите, постигна първа победа в три срещи с бившата номер 1 в световната ранглиста Мугуруса.

What a tiebreak! It is @DKasatkina who has come out on top to level this semi-final match!



We are going all the way here, who will be victorious? #DDFTennis pic.twitter.com/GfrX7MapLM — WTA (@WTA) February 23, 2018

Испанката проби един път руската тенисистка в първия сет, за да поведе в резултата, но Дария Касаткина се върна в мача след драматичен 18-минутен тайбрек и 13:11 във втората част. В решителния сет рускинята спечели на три пъти подаването на Мугуруса за крайната победа след 155 минути.

After dropping 3 match points, Garbiñe lost to Kasatkina 6-3, 6-7(11), 1-6 in 2h 33m

Mugu had many opportunities to close the match before Kasatkina fought back

Another great week

Next stop: Indian Wells pic.twitter.com/mhpPcF8usG — Garbiñe Muguruza Fans (@MuguruzaG1993) February 23, 2018

Дария Касаткина направи обрат и се класира за финала на турнира по тенис в Дубай с награден фонд 734 хиляди долара. 20-годишната рускиня победи с 3:6, 7:6 (11), 6:1 шампионката от "Уимбълдън" Гарбине Мугуруса.Касаткина, която беше смятана за аутсайдер в полуфиналите, постигна първа победа в три срещи с бившата номер 1 в световната ранглиста Мугуруса.Испанката проби един път руската тенисистка в първия сет, за да поведе в резултата, но Дария Касаткина се върна в мача след драматичен 18-минутен тайбрек и 13:11 във втората част. В решителния сет рускинята спечели на три пъти подаването на Мугуруса за крайната победа след 155 минути.На финала Касаткина ще играе срещу защитаващата титлата си от миналия сезон Елина Свитолина. Поставената под номер 1 украинка победи в два сета с 6:3, 6:3 номер 6 в схемата Анжелик Кербер (Германия).

1