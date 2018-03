Тенис Точките, които Федерер и Надал имат да защитават през 2018 година 23 февруари 2018 | 19:44 0 0 0 0 1



При положение че и двамата направиха изключително силна 2017-а, то сега е ред да защитават огромните си активи. Ето къде и колко точки са спечелили двамата през миналия сезон и съответно предстои да защитават през настоящия:

Flashback Friday to the times @rogerfederer became world No.1 and where it all began at #AusOpen 2004. pic.twitter.com/BgOvCA7jmz — #AusOpen (@AustralianOpen) February 23, 2018

Роджър Федерер



“Мастърс” в Индиън Уелс - титла - 1000 точки

“Мастърс” в Маями - титла - 1000 точки

АТР500 в Щутгарт - втори кръг, загуба от Томи Хаас - 45 точки

АТР500 в Хале - титла - 500 точки

“Уимбълдън” - титла - 2000 точки

“Мастърс” в Монреал - финал, загуба от Александър Зверев - 600 точки

US Open - четвъртфинали, загуба от Хуан Мартин дел Потро - 360 точки

“Мастърс” в Шанхай - титла - 1000 точки

АТР500 в Базел - титла - 500 точки

Финали на АТР - три победи в групата; полуфинал, загуба от Давид Гофен - 600 точки



Настоящ актив - 10 105 точки

За защитаване - 7 605 точки



Рафаел Надал



АТР 500 в Акапулко - финал, загуба от Сам Куери - 300 точки

“Мастърс” в Индиън Уелс - осминафинали, загуба от Роджър Федерер - 90 точки

“Мастърс” в Маями - финал, загуба от Роджър Федерер - 600 точки

“Мастърс” в Монте Карло - титла - 1000 точки

АТР500 в Барселона - титла - 500 точки

“Мастърс” в Мадрид - титла - 1000 точки

“Мастърс” в Рим - четвъртфинал, загуба от Доминик Тийм - 180 точки

“Ролан Гарос” - титла - 2000 точки

“Уимбълдън” - осминафинали - 180 точки

“Мастърс” в Монреал - трети кръг - 45 точки

“Мастърс” в Синсинати - четвъртфинали - 180 точки

US Open - титла - 2000 точки

АТР500 в Пекин - титла - 500 точки

“Мастърс” в Шанхай - финал, загуба от Роджър Федерер - 600 точки

“Мастърс” в Париж - четвъртфинали, отказване - 180 точки

Финали на АТР - загуба в първия мач, отказване



Настоящ актив - 9 760 точки

