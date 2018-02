Собствениците на Ф1: "Не сме тук да угаждаме на всички"

Търговският директор на Формула 1 Шон Братчес отправи недвусмислено послание към отборите, като каза, че решенията за бъдещето ще се вземат само от Либърти Медиа.

Досега новите собственици и отборите имаха тежки дискусии относно техническите правила и разпределението на финансите. Първо Ферари се опълчиха на предложенията, които не им изнасят и предупредиха, че може да напуснат шампионата. Подобни бяха изказванията и на Мерцедес.

Шон Братчес не изглежда много трогнат от заплахите. Той все пак казва, че се отворени към известни компромиси, но финалното решение за бъдещето на спорта ще бъде изцяло в ръцете на Либърти.

"Мисля че всички разбират какво искаме да постигнем, но не всички са съгласни" обясни Братчес. Той заяви, че новото ръководство иска да подобри конкурентната среда в спорта, защото това не се случи, феновете ще се отдръпнат. "Фокусирани сме върху това да направим най-доброто за почитателите на Ф1".

