Горчив провал за родината на хокея в ПьонгЧанг 2018

Бундестимът първо поднесе голяма изненада с елиминирането на Швеция, а сега със скалпа на могъщите “кленови листа” може да се определи за истински убиец на гиганти. За първи път в историята си Германия ще играе финал на Зимни олимпийски игри, като успехът бе изкован с ефективни атаки в първите две третини и тотално бетониране в защита за последните 20 игрови минути.

GERMANY is in the #gold medal game! #GER beat Canada #CAN 4-3 in the semi-finals. Game recap and more photos: https://t.co/1mj6ZJYgaV



Photo: Andre Ringuette / HHOF-IIHF Images pic.twitter.com/Nsqv6OJbAI — IIHF (@IIHFHockey) February 23, 2018

На финала Бундестимът ще спори с друга традиционна сила в спорта - руснаците - които сразиха Чехия с 3:0 в ранния полуфинал.



Преди този двубой Германия бе загубила всичките си 12 мача срещу Канада на олимпийски игри, а единственият медал за страната е бронз през 1976 година. 9-кратните шампиони "кленовите листа" пък не можаха да защитят трофеите си от Ванквуър 2010 и Сочи 2014. През 2006-а в Торино те отпаднаха от Русия на четвъртфиналите, така че евентуален бронз поне ще утеши мъките на феновете.



В първата част и двата отбора имаха по пет удара към противниковата врата, но германците успяха да се възползват от серия грешни решения на “кленовите листа”. Линден Вей и Рене Бурк бяха наказани за нарушешния и дадоха сериозно числено предимство на Бундестима, при което Брукс Масек откри резултата.



Втората третина бе далеч по-интензивна и събитийна, като германците блеснаха в началните 10 минути. Образцова контраатака 24 минути след първия съдийски сигнал хвана неподготвени шампионите и Патрик Хагер се изстреля към отскочилата от мантинелата шайба в противниковата третина. Той моментално се завъртя и я прати на пътя на връхлитащия Матиас Плахта, който се забави с частица от секундата, преди да матира вратаря Кевин Пулен с удар под ъгъл над рамото му. Стражът се стремеше да покрие долните ъгли и бе разстрелян от близко разстояние - 2:0.



Само 180 секунди по-късно пас на Роберт Клинкхамер бе пресечен на синята линия и шайбата отново за нула време бе пратена пред вратата на канадците. Марсел Гок подаде успоредно на голлинията за непокрития Франк Мауер, който с техничен бекхенд и стик между краката увеличи още аванса на Бундестима.



В 29-ата минута все пак “кленовите листа” върнаха едно попадение със силен диагонален изстрел на Жилбер Брюле само 43 секунди след получено числено предимство. Това обаче не се оказа повратен момент в двубоя, защото само 4 минути по-късно и Германия се озова в положение “пауър-плей”, от което се възползва Патрик Хагер, за да отклони за 4:1 с инстинктивно движение удара от далечна дистанция на Феликс Шюц.



Канада така или иначе се опозоряваше на леда в края на третината, но към резила бе добавена и груба, неспортсменска проява на голмайстора им Брюле. Той с безкомпромисен удар с лакът извади от игра до края на мача Давид Волф, а сам бе отстранен от двубоя като наказание. 5-те минути на числено предимство не бяха материализирани от германците, а вратарят на съперника им Кевин Пулен направи невероятно спасяване в заключителни секунди при изстрел на Патрик Раймер - ситуацията бе идентична с второто попадение в срещата.

FINAL SCORE: Team #GER stuns Team #CAN and advances to the gold medal game to meet #OAR with a 4-3 win.#PyeongChang2018 #CANvsGER pic.twitter.com/tJzaC9eCDS — IIHF (@IIHFHockey) February 23, 2018

2:43 минути след първата сирена на последната третина Канада намали резултата на 2:4, като този път “върна жеста” с бърза контраатака, при която Крисчън Томас с дълъг пас намери Крис Лий отляво. Той моментално прати шайбата успоредно на вратата на далечния ъгъл за Мат Робинсън, а той майсторски със залъгващо движение я постави на бекхенда си и матира Дани аус ден Биркен. Подемът на “кленовите листа” продължи, а в тази третина германците играеха с всичките си играчи в защита и без никаква мисъл за атаката.



Ново числено предимство за Канада бе оползотворено по най-добрия начин от Дерек Рой, който от дясното крило прати шайбата във вратарското поле и там тя се отклони от кънка на бранител, залъгвайки вратаря Аус ден Биркен - 3:4. Германците се опазиха от попадение скоро след това при нов “пауър-плей” за Канада, а нервите започнаха да ескалират - Кристиан Ерхоф и Крисчън Томас бяха извадени от игра за две минути за размяна на юмруци, като канадецът направи грешка, защото можеше да не отвръща на провокацията и да издейства поредно числено предимство за отбора си.



