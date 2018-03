Авто Мания Вижте победителите в международния конкурс "Автомобили за работа 2018" 23 февруари 2018 | 15:00 - Обновена 0 0 0 0 0 За пръв път престижните международни награди Камион на годината, Ван на годината, Международен пикап и Автобус на годината се връчват на българските и регионалните представители на отличените марки. Това ще се случи днес, 23 февруари 2018 г. на специална гала-вечер в Рейнбоу Плаза, София. Международните награди Камион на годината 2018, Ван на годината 2018 и Международен пикап 2018 бяха обявени и връчени на производителите на съответните марки от президентите на журитата на специална церемония през ноември в Лион, Франция по време на изложението Solutrans 2017. Наградата Автобус на годината 2018 бе връчена през октомври по време на изложението Busworld Europe 2017 в Кортрейк, Белгия. Камион на годината 2018 С приза Международен камион на годината 2018 е отличена новата гама на DAF CF/XF. Това ново поколение камиони на холандския производител DAF, в което влизат подобрените и обновени серии XF и CF събра най-много точки от гласовете на журито International Truck of the Year. DAF XF/CF спечелиха заради множеството новости и подобренията в силовата линия, във външния вид, в софтуерните системи за управление и безопасност, в кабината. Двигателният тракт включва оптимизирани 11- и 13-литрови двигатели, нов предавателен механизъм, нови задни мостове с по-бързи предавателни отношения. След неколкократни тестове на различни модели в различни условия журито е било впечатлено от прецизната съвместна работа на отделните системи в камиона, както и от лекотата и комфорта на управление. Двигателите са с повишена мощност и увеличен въртящ момент, а всички новости са въведени с цел по-нисък разход на гориво и по-висока ефективност. В резултат DAF намалява разхода на гориво – средно със 7% при цялата си гама. Статуетка на наградата и плакет се връчва на Георги Загоров, изпълнителен директор на Турботракс България - официален дилър на DAF Trucks N.V. в България. За журито International Truck of the Year (ITOY) Наградата Международен камион на годината (International Truck of the Year) се присъжда всяка година от 1976 г. досега след подробни драйв тестове на номинираните кандидати. Днес журито Международен камион на годината е съставено от 23-ма журналисти от специализирани издания от 23 държави от Европа, плюс Русия и Турция, както и от 7 асоциирани членове от целия свят. Българският представител в журито е Снежина Баджева. Ван на годината 2018 Наградата Международен ван на годината 2018 спечели новата лекотоварна серия на Iveco - Daily Blue Power. Италианският производител заслужи приза за пускането на пазара на нова гама, в която влизат три високоекологични лекотоварни автомобила. Чрез Daily Blue Power Iveco дава възможност на клиентите си да избират между три високоефективни варианта на задвижване, всеки от които е с намалено вредно въздействие върху околната среда и отговаря на всички европейски регулации за достъп до градските центрове. Изборът е между: - 2,3-литров дизелов двигател Евро-6, който вече покрива изискванията на европейските регулации Real Driving Emissions (RDE), които влизат в сила през 2020 г.; - 3-литров двигател на компресиран природен газ (CNG), който за пръв път се комбинира с автоматичната 8-степенна предавателна кутия Hi-Matic; - обновена и подобрена версия на електрическия ван на марката. Татяна Бенова, маркетинг мениджър на IVECO за Централна и Източна Европа, получи плакет и статуетката за Международен ван на годината 2018. За журито International Van of the Year (IVOTY) Призът Международен ван на годината е присъден за пръв път през 1991 г. В журито International Van of the Year (IVOTY), което дава наградата всяка година, в момента членуват 25 журналисти от 25 държави от Европа, Русия и Турция. България е представена в журито от Лъчезар Апостолов. Пикап на 2018 година След паралелен тест на четирима кандидати, проведен в Румъния през ноември 2017 г., международното жури присъди наградата Pick-up Award 2018 на Volkswagen Amarok V6. Amarok заслужи престижното отличие заради гамата си от V6 дизелови двигатели и разнообразните варианти на модела. Журито е останало впечатлено от изчистения дизайн, отличното напасване и завършеност на детайлите, просторната и удобна кабина с модерен интериор. Осемстепенната автоматична предавателна кутия и трилитровият V6 двигател са посочени от журито като уникални за класа, а представянето им на асфалт и извън пътя е отчетено като отлично. Наградата Международен пикап 2018 получи Нестор Несторов, бранд мениджър Volkswagen Лекотоварни автомобили в Порше БГ ЕООД. За журито International Pick-up Award (IPUA) През 2010 г. част от журналистите, членуващи тогава в журито IVOTY учредиха още една награда - Международен пикап (International Pick-up Award), която се присъжда на всеки две години след паралелен офроуд тест на кандидатите. Красимир Кирилов е българският представител в това жури. Автобус на годината 2018 Irizar i8 Integral, флагманът на испанката марка спечели приза Автобус на годината 2018 след четиридневен тест на кандидатите, проведен от международното жури през септември 2017 г. в Швеция. Изключителен дизайн, комфорт, качество на материалите, изработката и сглобката, сигурност, стабилност, динамика, ефективност и перфектно пътно поведение - това бяха предимствата на i8 Integral, отчетени от членовете на журито. Гамата на i8 е изключително богата, но наградата бе присъдена на участвалата в теста версия Integral. Това е вариант със самоносеща конструкция, без шаси, която се предлага само с двигатели на DAF и автоматизирана предавателна кутия на ZF. Наградата Автобус на годината 2018 се връчва на Хосе Гарсия, регионален мениджър продажби в Irizar. За журито International Bus and Coach of the Year За пръв път наградата Автобус на годината е присъдена през 1989 г. Победителят се определя след паралелен пътен тест на кандидатите. В нечетна година тестът е за туристически автобуси и наградата е Coach of the Year, а в четни - за градски и титлата е Bus of the Year. Журито International Bus and Coach of the Year e съставено от 22 журналисти от 22 европейски държави, а българският представител в него е Лъчезар Апостолов.

Още по темата

0 0 0 0 0

1