ПьонгЧанг 2018 Холандецът Кйелд Нуис спечели втора олимпийска титла в ПьонгЧанг 23 февруари 2018 | 14:36 - Обновена 0 0 0 0 0 Кйелд Нуис спечели олимпийската титла в дисциплината 1000 метра бързо пързаляне с кънки на Игрите в ПьонгЧанг. "Лалето" завоюва втори златен медал след този на 1500 метра на олимпиадата, завърши за 1:07.95 минута.



За Холандия това е седми златен медал в надпреварата по бързо пързаляне с кънки на Игрите в Пьончан.



Втори се класира олимпийският шампион на 500 метра Хавард Лоренцен (Норвегия) с 1.07.99 минути.



Бронзовото отличие стана притежание на представителя на домакините Те-Юн Ким с 1.08.22 минути.



Световният рекордьор в дисциплината Шани Дейвис остана шести с 1:08.78 минута във вероятно последния старт в кариерата му на олимпийски игри.



Кйелд Нуис е третият състезател в историята, който печели титлите на 1000 и на 1500 метра на една олимпиада. Той е и действащият световен шампион на двете дистанции. Холандецът изравни постиженията на Ерик Хайден (САЩ) и Гаетан Буше (Канада), които спечелиха златото и в двете дисциплини съответно през 1980 и 1984 година.



"Успях, имам две титли. Беше много напрегнато, а аз се чувствах изключително нервно", каза победителят.



Шампионът от Сочи 2014 Щефан Гротхейс (Холандия) не участва на Игрите в Пьончан.



бързо пързаляне с кънки, 1000 метра, мъже:

1. Кйелд Нуис (Холандия) - 1.07.95 миути

2. Хавард Лоренцен (Норвегия) - 1.07.99

3. Те-Юн Ким (Република Корея) - 1.08.22

4. Джои Мантия (САЩ) - 1.08.564

5. Такуро Ода (Япония) - 1.08.568

6. Кай Фербей Холандия) - 1.08.61

